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Bireylerin medya kanallarına ayırdığı süre belli oldu

16 ile 64 yaş arası bireylerin günlük medya kanallarına ayırdığı süre belli oldu. Yapılan araştırmaya göre, 6 saat 43 dakikanın internet kullanmakla geçtiği görülürken, 1 saat 10 dakikalık ortalama zaman diliminin ise oyun konsollarına ayrıldığı kaydedildi.

22 Ocak 2021 Cuma 13:55
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Bireylerin medya kanallarına ayırdığı süre belli oldu

İSTANBUL - Medya takip kurumu Ajans Press, internet ve medya kullanımları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılının başından bugüne kadar internet ve medya kullanımları ile alakalı basına 175 bin 89 haber yansıdığı tespit edildi. Sosyal medya ile alakalı çıkan haber adedi ise 219 bin 814 olurken, oyun konsolları ile çıkan haber adedi ise bin 111 olarak kaydedildi.

Ajans Press’in, wearesocial 2020 raporundan elde ettiği bilgilere göre 16 ile 64 yaş arası kişilerin günlük medya kanallarına ayırdığı süre belli oldu. Böylelikle bireylerin 6 saat 43 dakikası internet kullanmakla geçerken, 2 saat 24 dakikası sosyal medyada, 3 saat 18 dakikasını televizyon izleyerek, 1 saat 26 dakikası müzik dinleyerek, 1 saat 10 dakikası ise oyun konsollarını ayırdığı gözlendi. Bu rakamlar günlük zaman geçirme süresini kapsarken, günün yarısından fazlasını bu tür medya araçlarına ayrıldığı saptandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bireylerin Medya KanallarıMedyaya Ayrılan Süre
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