BİR TÜRK MARKASI… LUİS BİEN

HABER: Yeşim Değer Üstünkaya

İnsan sağlığını ön planda tutan ve bu nedenle tamamen doğal aynı zamanda bir o kadar etkili kişisel bakım ürünlerini üstün teknoloji sistemiyle üreten Luis Bien ailesi yarım asırlık tecrübesiyle kullanıcılarına hizmet veren bir Türk markasıdır.

Dünyaya açılarak kozmetik raflarında yerini alan Türk markası Luis Bien, kişisel bakım ürün çeşitliliğiyle güzelliği ön plana çıkarmayı kendisine hedef almış. Luis Bien ürünleri Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya, Azerbaycan, Irak, Almanya, Çin, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Avusturya ve Makedonya gibi birçok ülkede tüketicilerine ulaşıyor.

Müşteri memnuniyetine önem veren Türk markası yeni yılın ilk günü mağazalar zincirine bir yenisini daha ekledi ve Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin Ergene Vadisi semtinde açılış yaparak yeni kullanıcılarıyla buluştu.