BİR OSMANLI RÜYASI: CUMALIKIZIK

MURAT AK

Yaklaşık 700 yıl kadar öncesine, taş evlerin ovayı süslediği, yemyeşil doğanın gerdanlık gibi etrafı sardığı, sokaklarından buz gibi suların şırıl şırıl aktığı, Arnavut kaldırımlı taş yollarında kervanların geçtiği, gözleme kokularının dört bir yanı sardığı bir kasabaya yolculuk etmek ister miydiniz ? Cevaplarınız evet ise o zaman haydi buyurun Cumalıkızık’a…..

GEÇMİŞE YOLCULUK: CUMALIZIK

Cumalıkızık, bozulmayan otantik yapısıyla günümüze kadar gelebilmiş geçmişin izlerini taşıyan bir kasabamız. Bursa iline bağlı olan Cumalıkızık, 2002 yılında çekimleri yapılan “Kınalı Kar” dizisine ev sahipliği yapmış. Bu diziyle de adını sıkça duyuran bu güzel beldemiz, günümüzde tarih ve doğa tutkunlarının en önemli uğrak noktalarından biri haline gelmiş.

KIZIK KÖYLERİNİN CUMA MEKANI

Cumalıkızık’ın kuruluş tarihinin 1300’lü yıllara kadar uzandığı tahmin ediliyor. Nitekim Cumalıkızık, Uludağ çevresine kurulan 7 kızık köyünden biri olarak biliniyor. Türk kültüründe o dönemlerde dağ eteklerinde kurulan köyler için kızık sözcüğü kullanılırmış. Bu köylerden Hamamlıkızık, Fidyekızık, Değirmenlikızık, Derekızık ve Cumalıkızık köyleri olarak beş tanesi günümüze kadar gelebilmiş. Bu köylerin içerisinde ise otantik ve orijinal dokusu bozulmadan en doğal haliyle kalabileni ise Cumalıkızık. O dönemlerde çevredeki kızık köylerinde yaşayan toplumun cuma namazı için bir araya geldiği mekan olması nedeniyle köye Cumalıkızık isminin verildiği tahmin ediliyor.

ORHAN BEY ZAMANINDA BİR VAKIF KÖYÜ OLARAK KURULMUŞ

Cumalıkızık, Osmanlı’nın bir dönem başkentliğini de yapmış Bursa’da Türklerin ilk yerleştikleri bölgelerden biri olarak biliniyor. 2. Osmanlı sultanı Orhan bey zamanında bir vakıf köyü olarak kurulan Cumalıkızık, Osmanlı dönemi sivil mimarisini geçmişten günümüze taşıyan en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak gösteriliyor.

CUMALIKIZIK EVLERİ BİR SANAT ESERİ

Cumalıkızık’ta geçmişi bugüne taşıyan, Osmanlı’nın izlerini günümüze kadar getiren yaklaşık 270 kadar ev bulunuyor. Taş, ahşap ve kerpiçten yapılmış çoğunlukla 2 katlı olan rengarenk Cumalıkızık evlerinde pencerelerde kafes veya cumbalar bulunuyor. Kapılar ise iki kanatlı demir tokmaklı ve hepsi ahşaptan yapılmış. Birçoğu halen kullanılmakta olan evlerin bazılarında ise restorasyon çalışmalarının halen devam etmekte olduğu görülüyor.

2014 YILINDA UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNDE

Cumalıkızık, muhteşem otantik havası, büyüleyici güzellikteki evleri, renkli cadde ve sokaklarıyla UNESCO’nun da gözünden kaçmadı ve ülkemizin turizm otoritelerinin de yoğun çabalarıyla 2014 yılında UNESCO dünya kültür mirası listesine girdi. Cumalıkızık, şu anda UNESCO kültür mirası listesinde yer alan ülkemizin 16 güzide mekanından biri.

SERPME KAHVALTIYI CUMALIZIKTA MUTLAKA YAPIN GÖZLEMELERİN TADINA BAKIN

Cumalıkızık’ın mis gibi tertemiz havasıyla, buz gibi çeşmelerden akan suyuyla demlenmiş çayının eşlik edeceği birbirinden leziz damak tatlarıyla bezenmiş serpme kahvaltısını mutlaka yapın. Tabi ki bir de yemek kültürümüzün olmazsa olmazı gözlemeler ve börekler. İnanın çeşit çeşit gözlemelerin tadı Cumalızık’da bir başka. Et böreği, patates böreği, ıspanak böreğinin de öyle.

SOKAKLARINDAN SULAR AKAN BİR KASABA

Cumalızık’ın sokaklarından pırıl pırıl sular aktığını görürseniz sakın şaşırmayın. Özellikle yağışlı dönemlerde yemyeşil dağlardan doğan kaynak suları, kasabanın içerisinden geçmekte. Böylece şırıl şırıl akan suyun melodisi adeta sokaklarda yankılanmakta.

BURSA’NIN DOĞUSUNDA YILDIRIM İLÇESİNDE

Cumalıkızık’a ulaşım son derece kolay. Bursa il merkezinin doğusunda yer alan Cumalıkızık, son yapılan yerel düzenlemelerin ardından Yıldırım ilçesinin bir mahallesi olmuş. İl merkezinden minibüslerle de ulaşımın rahatlıkla sağlanabildiği Cumalıkızık’a münferit araçlarla da ulaşmak mümkün.

YÜZYILLAR ÖNCESİNE YOLCULUK İÇİN CUMALIKIZIK’A YELKEN AÇIN

İnşallah başka bir güzellik rotasında buluşmak dileğiyle özgürlüğünüzü alın ve rengarenk otantik evleriyle, sımsıcak güleryüzlü insanlarıyla, kaldırımsız, Arnavut taşlı daracık sokaklarıyla, mis gibi ahududu ve böğürtlen reçelleriyle, doyumsuz kahvaltısıyla sizleri bekleyen Cumalıkızık’a yelken açın, hep seyahatte kalın..

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