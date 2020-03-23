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BEYAZ GÜZELLİĞİN ZİRVE NOKTASI: KARTALKAYA

Can gezikolikler, sevgili dostlar hepinize kucak dolusu selamlar. Yazılarımızı; Facebook, Instagram, Twitter ve Linkedin üzerinden DR. MURAT AK SEYAHAT isimli sayfamıza beğeni yaparak takip edebilir, aynı isimli Facebook grubumuza üye olabilirsiniz. 

23 Mart 2020 Pazartesi 16:20
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BEYAZ GÜZELLİĞİN ZİRVE NOKTASI: KARTALKAYA

    

Beyazın muhteşem güzelliğini karşılamaya hazırladığımız bu günlerde Kartalkaya, haşmetli zirvesi, beyaza boyanmış büyüleyici çam ormanlarıyla sizleri bekliyor. Yurdumuzun en gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya; Bolu ilimiz Dörtdivan ilçesi sınırlarında bulunuyor. 2000 metre yükseklikte birçok oteli bünyesinde barındıran merkezde uygun konaklama imkanları da mevcut.

 

BOLU İLİ DÖRTDİVAN İLÇESİ SINIRLARINDA

İsmini yıllardır yurdumuzda duyurmayı başaran Kartalkaya; Bolu ilimiz Dörtdivan ilçesi sınırlarında bulunuyor. Bolu iline yaklaşık 50 km. mesafede bulunan Kartalkaya, Dörtdivan ilçe merkezine ise yaklaşık 30 km. mesafede. Ankara –İstanbul TEM otobanından Dörtdivan sapağından ayrılarak münferit araçlarla Kartalkaya’ya Ankara ve İstanbul istikametimden ulaşmak son derece kolay. Tur otobüsleri ve münferit araçlar ile de ulaşımın rahatlıkla sağlanabildiği merkeze taksiyle de il ve ilçe merkezlerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

 

KÖROĞLU DAĞLARI ÜZERİNDE BEYAZ CENNET

Kartalkaya kayak merkezi, efsanelere konu olmuş ünlü Köroğlu dağları üzerinde yer alıyor. Ülkemizin en tanınmış ve en eski kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya, günübirlik seyahate de son derece uygun.

 

ALP DİSİPLİNİ KAYAK VE TUR KAYAĞI

Kartalkaya kayak merkezi; Avrupa’nın önde gelen kış turizmi merkezlerinden Alp dağlarına benzer koşulları taşıyor. Tur kayağının da rahatlıkla yapılabildiği Kartalkaya’da çok sayıda kayak pisti bulunmaktadır.

 

KAYILABİLEN ALAN 1850 2200 METRE KUŞAĞINDA

Kartalkaya kayak merkezinde kayak yapmaya uygun alan 1850 – 2200 metre yükseklik kuşağı üzerinde bulunuyor. Çam ormanlarıyla kaplı Kartalkaya’da kayak keyfinin yanı sıra beyazlara bürünmüş muhteşem doğanın tadını çıkarmak da cabası.

 

ZİRVE KAYALIK VE ALPİN ÇAYIRLARLA KAPLI

Dağların yüksek kesimlerinde kayalık mevkilere yuvasını yapan kartallardan esinlenilerek bölgeye Kartalkaya ismi verilmiş. Alpin çayırlarla kaplı yaklaşık 2200 metre yüksekliğindeki Kartalkaya zirvesi kayalıklardan oluşmaktadır.

 

ÇİLLER’İN KARTALKAYA GEZİLERİ

Başbakanlığı döneminde yorgunluk atmak için sık sık Kartalkaya’ya giden eski başbakanlardan Çiller, bölgenin tanıtımına da önemli derecede katkıda bulunmuştu.

 

FOTOĞRAF VE DOĞA TUTKUNLARI İÇİN BİR CENNET

Kartalkaya sadece kayak tutkunları için değil aynı zamanda fotoğraf ve doğa tutkunları için de bir cennet. Yemyeşil ormanların bembeyaz kar güzelliğiyle oluşturduğu muhteşem armoni fotoğraf ev doğa tutkunları için birbirinden güzel enstantaneler hazırlıyor.

 

ARALIK AYINDAN NİSAN BAŞINA KADAR UYGUN

İklim koşullarında anormal değişiklikler gözlemlenmediği sürece Kartalkaya kayak merkezi Aralık ayı başından Nisan başına kadar kayak yapmaya elverişli. Kar kalınlığı ise dönemsel olarak 3 metre yüksekliğe kadar ulaşabilmektedir.

MUHTEŞEM MANZARANIN KEYFİNİ ÇIKARIN

Kartalkaya kayak merkezinden Bolu ve Köroğlu dağlarının muhteşem silüetini izleyebilmek mümkün. Bölgeye hakim bir konumda bulunan Kartalkaya, dağ turizminden hoşlananlar için de elverişli alanlar bulundurmaktadır. 

 

BEYAZ GÜZELLİĞİN ZİRVE NOKTASI KARTALKAYA’YA YELKEN AÇIN

İnşallah başka bir güzellik rotasında buluşmak dileğiyle özgürlüğünüzü alın ve yemyeşil ormanların bembeyaz bir güzelliğe büründüğü armoniyi izlemek, kayak keyfinin tadını çıkarmak, Köroğlu dağlarının tertemiz oksijen dolu havasını solumak üzere Kartalkaya’ya yelken açın, hep seyahatte kalın..

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BoluKartalkayaZiveBeyazKarSeyahatMurat Akönce VatanFacebookTwitterLinkedinInstagram
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