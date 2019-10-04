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Belek'te 70 bin yavru caretta caretta denizle buluştu

Antalya'nın 30 kilometrelik Belek sahilinde, caretta caretta deniz kaplumbağalarının bu yıl oluşturduğu 2 bin 120 yuvadan yaklaşık 70 bin yavru denize ulaştı.

Belek'te 70 bin yavru caretta caretta denizle buluştu

Antalya'nın 30 kilometrelik Belek sahilinde, caretta caretta deniz kaplumbağalarının bu yıl oluşturduğu 2 bin 120 yuvadan yaklaşık 70 bin yavru denize ulaştı.

04 Ekim 2019 Cuma 11:33
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Belek'te 70 bin yavru caretta caretta denizle buluştu

ANTALYA

Kundu, Kadriye, Boğazkent ve Denizkent'i içine alan 30 kilometrelik Belek sahillerinde, caretta caretta'ların yuvalama dönemi 15 Mayıs'ta başladı, ekim ayının ilk haftası sona erdi.15 Mayıs'tan 25 Ağustos'a kadar uzayan yuva sürecinde, caretta carettalar, yumurta bırakarak, 2 bin 120 yuva oluşturdu. Yuvalardan çıkan yaklaşık 70 bin yavru, deniz ile buluştu.

Böylelikle 2019 yılı caretta caretta sezonu, sahilin bir kısmının tarla gibi sürülmesi, ışıklandırma, insan kalabalığı, otellerin şezlong işgalleri gibi sorunlar gölgesinde tamamlandı.
 

70 BİN YAVRU DENİZE KOŞTU

Nesli tehlike altındaki caretta caretta'ların Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanında, yuvaların işaretlenmesi ve korunması, yavruların da güvenle denizle buluşturulması amacıyla 20 yıldır çalışma yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Hacattepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canpolat, "Yaklaşık 4.5 ay süren ve 40 gönüllünün görev aldığı 'Deniz Kaplumbağalarını Koruma ve İzleme Projesi 2019' sezonunda, erginliğe ulaşmaları dileğiyle denize kavuşturulan yavru kaplumbağalar için gururluyuz" dedi.

SICAKLIK DÜŞÜŞÜ ETKİLEDİ

Bu yıl ilk yuvanın 20 Mayıs'ta oluştuğunu, ilk yavruların da 18 Temmuz'da deniz ile buluştuğunu belirten Canpolat, geçen yıllara göre bu yıl yumurta bırakma sürecinin geç başladığını, mayıs ayında oluşan yuva sayısının az olduğuna işaret etti. Canpolat, “Çünkü bu yıl geçen seneye göre sıcaklar daha geç başladı. Yumurta bırakma süreci geç başlamasına karşın önceki yıl bir-iki tane yuva oluşan ağustos ayında, bu yıl 50'nin üzerinde yuva oluştu. Yani yumurta bırakma işlemi de geç tamamlandı. Havaların soğuk gitmesi nedeniyle geçen yıl 45-50 günde yumurtalarından çıkan yavrular, bu sene 55-60 gün sonra yumurtadan çıktı. Havaların soğuk gitmesi kuluçka süresini de uzattı" diye konuştu.

ERGİN CARETTA CARETTA ÖLÜMÜNDE DÜŞÜŞ

Geçen yıllara göre bu yıl ergin caretta caretta ölümlerinde de azalma görüldüğünü belirten Canpolat, şöyle konuştu:

"Sahilde özellikle başıboş köpekler tarafından yumurta bırakmaya çıkan yetişkin carettalara yönelik saldırılardan kaynaklı 5-6 deniz kaplumbağası yaralandı. Bunları İztuzu'ndaki rehabilitasyon merkezine gönderdik. Ayrıca bıçak ve tüfekle vurulduğunu düşündüğümüz iki caretta vardı. Bu yıl geçen yıllara göre ölüm vakasıyla çok az karşılaştık. Ufak kazalar ve dertlerle uğraşmış da olsak, çalışmalarımıza destek veren gönüllülerimiz de sağ salim evlerine döndü, mutluyuz."  

Son Güncelleme: 04.10.2019 04:35
Anahtar Kelimeler:
BelekAntalyaCaretta CarettaDenizle Buluşma
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