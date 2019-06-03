Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90346
ALTIN
248.884
DOLAR
5.8590
STERLİN
7.4173
EURO
6.5520
Basketbolda U18 Erkekler Türkiye Şampiyonu Galatasaray oldu
Basketbolda U18 Erkekler Türkiye Şampiyonu...
Baklava yediyseniz meyveyi azaltın
Baklava yediyseniz meyveyi azaltın
Hatay’da keşfedilen mağaraya, 'Bilge Taş' adı verildi
Hatay’da keşfedilen mağaraya, 'Bilge Taş'...
Genç haltercinin milli takım hayali
Genç haltercinin milli takım hayali
Tabuları yıkan lezzet!
Tabuları yıkan lezzet!

Bekçi Bekir 20 bin iftariyelik dağıttı

Seksenler dizisinin fenomen karakteri bekçisi Bekçi Bekir 20 bin iftariyelik dağıttı

Bekçi Bekir 20 bin iftariyelik dağıttı

Seksenler dizisinin fenomen karakteri bekçisi Bekçi Bekir 20 bin iftariyelik dağıttı

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:13
4 Okunma
Bekçi Bekir 20 bin iftariyelik dağıttı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Seksenler dizisiniz Bekçi Bekir'i Hacı Ali Konuk Eyüpsultan'lılara  sürpriz yaptı.Yüzyıllardır ramazanın en güzel şekilde yaşandığı, İslam aleminin gözbebeği Eyüpsultan, “Selam” sloganıyla birbirinden güzel etkinlikle devam ediyor. Bekçi Bekir ramazanda Eyüp'te yolda kalanlara iftariyelik dağıttı. Her gün 20 bin iftariyelik dağıtan sevilen oyuncu, yoğun ilgiyle karşılaştı.

Ramazan boyunca her gün yapılan etkinliğe Hacıvat Karagöz'de eşlik etti.

Selam' sloganıyla ramazanı karşılayan, Eyüpsultan'da ramazanı uğurlamaya sayılı günler kala coşku devam ediyor.


 

Son Güncelleme: 03.06.2019 07:17
Anahtar Kelimeler:
IftariyelikDinçer KaracalarBekçi Bekir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tabuları yıkan lezzet!
Tabuları yıkan lezzet!
Hırsızlar, ailenin çocuklarını izlemek için kurduğu kameraya yakalandı
Hırsızlar, ailenin çocuklarını izlemek için kurduğu kameraya yakalandı
Yaya geçidinde engelliye de "yol yok"
Yaya geçidinde engelliye de "yol yok"
THY'den yolcularına önemli uyarı
THY'den yolcularına önemli uyarı
LGS'de öğrenciler sınıfta, veliler bahçede heyecanlandı
LGS'de öğrenciler sınıfta, veliler bahçede heyecanlandı
İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda tatil yoğunluğu
İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda tatil yoğunluğu
LGS yolunda kaza: 1'i ağır, 4 yaralı
LGS yolunda kaza: 1'i ağır, 4 yaralı
Amasya'da dolu zararı büyük
Amasya'da dolu zararı büyük
Hangi Resmî Tatilde Nereye Gitmeli?
Hangi Resmî Tatilde Nereye Gitmeli?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans