Bekçi Bekir 20 bin iftariyelik dağıttı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Seksenler dizisiniz Bekçi Bekir'i Hacı Ali Konuk Eyüpsultan'lılara sürpriz yaptı.Yüzyıllardır ramazanın en güzel şekilde yaşandığı, İslam aleminin gözbebeği Eyüpsultan, “Selam” sloganıyla birbirinden güzel etkinlikle devam ediyor. Bekçi Bekir ramazanda Eyüp'te yolda kalanlara iftariyelik dağıttı. Her gün 20 bin iftariyelik dağıtan sevilen oyuncu, yoğun ilgiyle karşılaştı.

Ramazan boyunca her gün yapılan etkinliğe Hacıvat Karagöz'de eşlik etti.

Selam' sloganıyla ramazanı karşılayan, Eyüpsultan'da ramazanı uğurlamaya sayılı günler kala coşku devam ediyor.



