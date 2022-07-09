BAYRAMIN TADINI EĞLENEREK ÇIKARIN

İSTANBUL- Açık hava mimarisi ve ferah alışveriş caddeleriyle güvenli alışverişin; Aslan Park ve ViaSea Akvaryum ile keşfedilmemiş dünyaların; Korsan Adası Temapark, Marina Aquapark ve Eğlence Merkezi ile mutluluğun kapılarını ardına kadar açan Viaport Marina, sizlere benzersiz bir alışveriş ve ailece eğlence deneyimi sunuyor.

İSTANBUL- 7’den 77’ye her yaşın doya doya eğlencenin tadına varacağı Viaport Marina Tuzla özellikle çocukların aklını başından alıyor. Bayramda çocuklarınızı sevindirmek, kendinizi de çocukluğunuza götürmek için haydi eğlencenin tadını çıkarmaya… Aslan Park, ViaSea Akvaryum, Korsan Adası Temapark, Marina Aqupark, Sinema, Bowling, Oyun Salonu ve Marina Eye Dönme Dolap gibi Via Entertainment’ın birbirinden değerli tesisleri ile Eğlence Meydanında ailecek güzel vakit geçirmenin zamanı…

Marina Aquapark;

2019 yılında kurulan Marina Aquapark, kısa sürede rekor ziyaretçi sayısına ulaşmış, eğlence, heyecan ve adrenalini bir arada sunan İstanbul ve çevresindeki en önemli aquaparktır.

Kent yaşamının getirdiği yoğunluk ve koşuşturmacadan yanı başınızda hizmete açılan Marina Aquapark ile Kurtulun!

Marina Aquapark, 60 metre yüksekliğe sahip, benzersiz kaydıraklarıyla unutamayacağınız anlar için yaşamınıza dokunuyor. Ayrıca, çocuklar için özel bir alanda kurulan kaydıraklar sayesinde ebeveynler güneşin tadını çıkarırken, çocuklar korunaklı alanda cankurtaranlar eşliğinde eğlence doyuyorlar.

Marina Aquapark misafirlerine; profesyonel bir misafir ilişkileri, ünite operasyon, yiyecek içecek, bebek bakım, güvenlik, temizlik ve revir hizmeti sunmaktadır.

Doğaya, topluma ve çalışanlarımıza duyarlı yaklaşımız ile yatırımlarımızı insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak üstün kalitede hizmet sunmayı hedeflenmektedir.

Aslan Park;

Türkiye’nin ilk büyük kediler dünyası Aslan Park, 2018 yılında 8 dönümlük alana kurularak, 10 farklı türde 30 yırtıcı kediye ev sahipliği yapmaktadır. Aslan, Kaplan, Leopar ve Jaguar gibi 4 büyük kedi türünün yanı sıra, Puma, Vaşak, Karakulak gibi doğada sayısı giderek azalan türler ve dünyada sadece 131 tane kalmış Beyaz Aslandan 6’sı Aslan Park’ta koruma altında bulunmaktadır.

Ex-situ Koruma Merkezi durumunda olan Aslan Park, nesli tükenme tehdidi altında olan yırtıcı kedilerin hayat bulduğu, nesillerinin devamlılığı için çoğalabileceği, doğal yaşam koşullarına benzer ölçülerde barınaklara sahip bir sıcak yuva niteliğindedir.

Anadolu’nun endemik türlerinden bir Anadolu Vaşağı ve bir Karakulak’a sahip olan Aslan Park Türkiye’nin ve çevre coğrafyasının ilk ve tek yırtıcı kedi parkıdır. Bünyesinde işinde uzman veteriner hekim, tekniker ve bakıcılar çalışan Aslan Park Hayvan Yönetimi Ekibi, canlıların sağlığı ve huzuru için 7/24 çalışma prensibine göre hareket etmektedir.

Yırtıcı kediler konusunda yaşayan bir laboratuvar rolü üstlenen Aslan Park, özellikle çocuklarda çevre koruma bilincinin gelişmesini amaç edinerek, doğalda azalan, endemik türler ve onları bilinmeyen yönlerine ışık tutmaktadır.

Bakıcı ve veteriner gözetimin yavru aslan ile aynı ortamda vakit geçirme olanağı sunan Aslan Park, ziyaretçisine heyecan ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim vadetmektedir.

ViaSea Akvaryum;

ViaSea Akvaryum kendi alanıyla ilgili Türkiye’nin birçok ilke imza atmış akvaryumudur. Dünyanın ilk iklim temalı akvaryumu olan ViaSea Akvaryum’da farklı iklim kuşakları içerisinde yaşayan binlerce deniz altı canlısının ve muhteşem sürüngenlerin yaşamına tanık olabilirsiniz.

ViaSea Akvaryum, 8 dönümlük arazi üzerine kurulu, 47 farklı temadaki sergilerde 12.000’den fazla deniz canlısına ev sahipliği yapmaktadır. Boğaziçi’nin tarihini kronolojik sırayla ziyaretçisine sunan ViaSea Akvaryum, İstanbul’un en uzun tüneline sahiptir. Tünelde yırtıcı köpek balıkları, Nil timsahları ve 100 yaşına yaklaşmış dev kaplumbağaları gibi onlarca tür yaşam bulmaktadır.

ViaSea Akvaryum bünyesinde barındırdığı Timsahpark ve Kuş Cenneti üniteleriyle Türkiye’nin ilk büyük egzotik sualtı hayvanat bahçesidir.

Ziyaretçisine, eğitim, eğlence ve keşfi bir arada sunan ViaSea Akvaryum’da, Nil Timsahlarını, Tropik kuşları ve Dev kaplumbağalar ile elle Vatozları, biberon ile Koi Balıklarını besleyebilirsiniz.

Korsan Adası Temapark;

Dünyanın ilk 9 fonksiyonlu Marina ve Yaşam Merkezi olma özelliğini taşıyan ve tamamı deniz üstünde tasarlanmış Viaport Marina bünyesinde yer alan Korsan Adası Tema Park, İstanbul Anadolu Yakası Tuzla’da İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Adapazarı’nın birleştiği noktada misafirlerine hizmet vermektedir.

Her yaştan misafirlerine benzer bir eğlence deneyimi ve güzel bir gün geçirmeyi vaat eden Korsan Adası Tema Park’ta, dünyanın en heyecan verici roller coasterları arasında olan fenomen Red Fire ile birlikte toplam 24 ayrı eğlence ünitesi yer almaktadır.

Dünya standartlarında teknoloji kullanılarak tasarlanan Korsan Adası Tema Park, modern eğlence ünitelerinin yanı sıra klasik Türk lunapark kültürünü de yaşatmaktadır.

Korsan Adası Tema Park, misafirlerine; profesyonel bir misafir ilişkileri, ünite operasyon, yiyecek içecek, bebek bakım, güvenlik, temizlik ve revir hizmeti sunmaktadır.

NASIL GÜDERİM?

Marmaray ile 5dk Uzağınızdayız!

Marmaray Halkalı – Gebze Hattında hangi istasyondan binerseniz binin, Marmaray Tuzla durağından inip, Tuzla İstasyonu önünden geçen minibüsler ile 5dk.’da Aslan Park’tasınız.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan

S.GÖKÇEN NİZAMİYE durağından, E-9 No’lu otobüse binin. TRABLUS SOKAK durağında inin. Bulunduğunuz yerden TERSANE KÖPRÜSÜ durağına yürüyün. (7 dk.) TERSANE KÖPRÜSÜ durağından 130 No’lu otobüse binin. ŞEHİTLER CADDESİ durağında inin. (38 dk.)

Özel Araç ile

D-100 Karayolunda Tuzla tabelalarını takip edin. Ardından Tuzla Piyade Okulu tabelasından şehir içerine doğru ilerleyin. Kavşaklarda göreceğiniz kahverengi ViaSea Akvaryum tabelalarını takip ederek, Aslan Park’a kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

HABER: ELİF HAYVALI