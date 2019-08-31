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Başkent'te toplu taşımaya zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü, toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. Buna göre bir binişlik Ankarakart ücreti 3 lira 25 kuruş olurken, zam kararında artan maliyetlerin etkili olduğu bildirildi.

Başkent'te toplu taşımaya zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü, toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. Buna göre bir binişlik Ankarakart ücreti 3 lira 25 kuruş olurken, zam kararında artan maliyetlerin etkili olduğu bildirildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:54
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Başkent'te toplu taşımaya zam

ANKARA, (DHA)

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. Ego Genel Müdürlüğü'nce bir binişlik Ankarakart ücreti 3,25 TL, bir binişlik 'Kullan At Bilet' 4 TL, kredi kartı ile biniş 4 TL olarak belirlendi. 75 dakikalık tam Ankarakart transfer ücreti ise Ego otobüsleri, Ankaray, Metro, Teleferik, Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve Özel Halk Otobüslerinde (ÖHO) 1 lira 60 kuruş olurken, indirimli Ankarakart transfer ücreti 75 kuruş olarak belirlendi. 1,75 TL olan öğrenci indirim tarifesinde ise değişiklik yapılmadı. Ayrıca yeni uygulama ile öğrenciler önümüzdeki günlerde 200 binişlik, 60 TL ücreti olan Ego aylık abonman kartını kullanabilecek. 2 Eylül tarihinden itibaren yeni tarifelerin geçerli olacağı bildirildi.

MALİYET ARTIŞI ZAM GETİRDİ

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, toplu taşıma ücretlerine, maliyet artışı nedeniyle zam yapıldığı belirtildi. Özel toplu taşıma işleticilerinin de talebi doğrultusunda gelir ve gider hesaplamaları yapan Ego Genel Müdürlüğü'nün, UKOME kararı doğrultusunda tarife değişikliklerini gerçekleştirdiği kaydedildi. Açıklamada, yıl sonunu tahmini olarak 630 milyon lira zararla kapatması öngörülen Ego Genel Müdürlüğü'nün, makul bir ücret tarifesi için komisyon oluşturduğu, yapılan inceleme ve araştırma ile 2016-2019 yılları arasında doğalgaz fiyatlarında yüzde 129, elektrik fiyatlarında yüzde 30, akaryakıt fiyatlarında yüzde 44 artış, gider ve maliyet kalemlerindeki artış nedeniyle bütçe gelir gider farkında yaşanan artışın ise yüzde 283,54 olarak hesaplandığı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşkentToplu TaşımaZamönce VatanAnkara
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