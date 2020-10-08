Başkent Ankara Meclisi müthiş bir projeye imza atıyor…

FUNDA AKOSMAN ERMAN

ANKARA

Başkent Ankara Meclisi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Kent Konseyi ve Ankara Kulübü Derneği destekleriyle yürütülen “Bir zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması” Projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara Barosu Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Başkent Ankara Meclisi Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve STK temsilcileri katıldı.

HALİL İBRAHİM YILMAZ: BU PROJE ANKARA TARİHİNE IŞIK TUTACAK

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması” projesine destek vermekten onur duyduklarını dile getirirken, projenin Ankara tarihine ışık tutacak bir çalışma olacağını bu yüzden oldukça önemsediklerini belirtti. Yıllarca Ankara’nın sözlü bir tarihinin oluşması gerektiğini hep konuştuklarını söyleyen Yılmaz, Başkent Ankara Meclisi’nin bu projeyi hayata geçirmesinin oldukça anlamlı olduğunu ve minnettar olduklarını ifade etti.

SANEM ARIKAN: GEÇMİŞİN IŞIĞIYLA GELECEĞİ AYDINLATACAĞIZ

Başkent Ankara Meclisi Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Sanem Arıkan konuşmasında “Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması” Projesi hakkında şu bilgileri verdi. “Ankara’nın önde gelen, Ankara’ya değer katan, sanatçılar, siyasetçiler, iş insanları, kanaat önderlerinin yaşamlarını anlatımlarından yola çıkarak hafızalarını belgeleyerek çekeceğimiz filmler, belgeseller ile yapılan görüşmeleri toplayacağımız prestij kitapla geçmişin ışığı ile; günümüzü ve hatta geleceğimizi aydınlatmayı, gelecek nesillere Ankara’nın kültürel sanatsal milli ve manevi değerlerini tanıtmayı, başkentli olma kültürünü aşılamayı hedefliyoruz” dedi.

BAŞKENT ANKARA MECLİSİNDEN AZERİN SÜRPRİZİ

“Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması” Projesinin tanıtım toplantısında 104 yaşında ki Yunus Ensari ve Birten Gökyay proje ile ilgili konuşmalar yaptı. Toplantının sürprizi ise Azerbaycanlı sanatçı Azerin oldu. Proje Koordinatörü Sanem Arıkan konuşması esnasında Türkiye’nin kardeş ülkesi Azerbaycan’a bu zor günlerinde verdiği desteği dile getirirken kürsüye Azerbaycan ses sanatçısı Azerin’i davet etti. Arıkan “Ankara sadece Türkiye’nin değil, din, dil, ırk, kültür gibi bağlarla kendini bize bağlı hisseden gözü, kulağı, kalbi Ankara’da olanlarında Başkenti’dir. Bunun en güzel örneği de tarih boyunca olduğu gibi bugün de birlikte olduğumuz kardeş devlet Azerbaycan’ın kıymetli devlet sanatçısı Azerin hanımefendi bizleri yalnız bırakmadı. Bizlerde onları yalnız bırakmayacağız” dedi. Kürsüye çıkan sanatçı Azerin bir Azerbaycanlı olarak Türkiye’ye minnettar olduklarını dile getirirken iki devlet bir millet mesajı vererek çıplak sesle “Çırpınırdı Karadeniz” türküsünü seslendirdi. Konuklar duygusal anlar yaşadı. Kürsüde bulunan Sanem Arıkan başta olmak üzere tüm konuklar gözyaşlarını tutamadı.

NEVZAT CEYLAN: ANKARA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başkent Ankara Meclisi Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, “Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması” Projesine katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığına ve desteklerini veren Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Kent Konseyi, Ankara Kulübü Derneğine teşekkürlerini iletti. Bu projeyle Ankara Tarihini yaşayan Ankaralıların Ankara’yı anlatarak gelecek nesillere inanılmaz bir eser bırakacaklarını vurguladı. Ankara için çalıştıklarını belirten Nevzat Ceylan Başkentli olma ve Ankara’nın değerlerine sahip çıkma olgusunu canlı tutabilmek için Başkent Ankara Meclisi çatısı altında bulunan hemşeri dernekleri ve diğer STK’lar ile büyük bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.

BAKAN YARDIMCISI YAVUZ: ANKARA İÇİN İKİ MÜJDEMİZ VAR…

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması” Projesinin Ankara için oldukça önemli bir proje olduğuna dikkat çekerek Bakanlık olarak bu projeye katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Başkent Ankara Meclisi ve projeyi destekleyen diğer STK’ları tebrik ettiğini belirtti. Ankara için Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak iki önemli müjdelerinin olduğunu söyleyen Yavuz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının 29 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla açılışının gerçekleştirileceğini ifade ederken, Ankara’nın Başkent oluşunun yıldönümü olan 27 Aralık tarihinde de Resim Heykel Müzesi’nin Ankara’ya kazandırılacağına dikkat çekti.

BİR ZAMANLAR ANKARA’YI ANLATACAK KİŞİLER

“Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması” Projesinde Ankara’nın tarihine değer katmış ve özenle seçilmiş bilgi ve hatırları ile projeye katkı sunacak isimler açıklandı.

Aliye Öztan, Birten Gökyay, Bülent Kalıpçı, Faruk Küçük, Gazi Yaşargil, Güven Dinçer, İdris Yamantürk, Mehmet Haberal, Nebahat Taşkın, Niyaz Dermancı, Osman Böcek, Özden Toker, Rengim Gökmen, Ruşen Keleş, Şevket Bülent Yahnici, Şükran ve Hasan Pekmezci, Yunus Ensari, Yüksel Erimtan.

Sanem Arıkan, Azeri’n, Av. Tülay Bekar



Kültür ve Turizm Bakanlığında Daire Başkanı Sayın Sanem Arıkan hanımefendinin konuşması

Sayın Bakan Yardımcım,

Sayın Başkanlarım,

Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler,

Kıymetli basın mensubu arkadaşlar;

“Bir zamanlar Ankara, Sözlü Tarih” çalışması projemizin tanıtım toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz.

BAM Ankara’da en çok nüfusu buluna 28 ilin hemşehri derneği federasyonları ve bu federasyonlara bağlı olanlarla birlikte yaklaşık 1500 dernek 6 vakıf ve 2 sendika ile çatısı altında binlerce kişiyi buluşturan bir meclis olarak kuruluşundan bu tarihe kadar,

Ankara’nın Kültürüne, sanatına, milli, manevi, siyasi, ticari, doğal tüm değerlerine sahip çıkmak üzere birçok projeye imza atmış ve başarıyla tamamlamıştır.

Ancak bugün bizi gerçekten son derece heyecanlandıran yeni ve büyük bir projeye imza atmaya hazırlanıyoruz.

Bu projede Ankara’nın önde gelen, değer katan sanatçıları, siyasetçileri, iş insanları, kanaat önderlerinin yaşamlarından, anlatımlarından yola çıkarak hafızalarını belgelerle çekeceğimiz filmler ve hazırlayacağımız belgeseller ile yapılan görüşmeleri toplayacağımız prestij kitapla geçmişin ışığı ile günümüzü ve hatta geleceğimizi aydınlatmayı, gelecek nesillere kültürel sanatsal milli ve manevi değerlerini tanıtmak, yaşatmak ve Başkentli olma kültürünü aşılamayı hedefliyoruz.

Bu noktada Ankara sadece Türkiye’nin değil din, dil, ırk kültür gibi bağlarla kendini bize bağlı hisseden gözü, kulağı, kalbi Ankara’da olanlarında başkentidir Ankara…

Bunun en güzel örneği de tarih boyunca olduğu gibi bugünde birlikte olduğumuz kardeş devlet Azerbaycan’ın kıymetli devlet sanatçısı Azerin Hanımefendi bizi bu günde yalnız bırakmadı. Biz de onları bırakmayacağız.

Kıymetli Misafirlerimiz

Bu projede öncelikle bilgi görgü ve deneyimlerini bizimle paylaşma lütfunda bulunarak geleceğimize ışık tutan kıymetli büyüklerimize

Projemize desteklerini esirgemeyen Ankara Kent Konseyi, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Kulübü Derneği başkan ve yöneticilerine,

Her aşamada yolumuzu açan Başkanımız Nevzat Ceylan’a

Her projemizde bize destek veren kendisinin de bir Ankaralı olmasıyla gurur duyduğumuz Bakan Yardımcımız Özgül Özkan YAVUZ nezdinde Kültür Bakanlığımıza,

Projemizde emeği geçen kıymetli proje grubumuza ve görünürlüğünü sağlayan değerli basın mensupları ile katılımınız ve destekleriniz için sizlere sonsuz teşekkürlerini sunuyor

Projemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Çalıkuşu Yönetim Kurulu Üyesi Aslında BAŞKENT ANKARA MECLİSİ üyesi olduğumuz için oradaydık Ben BAM başkan yardımcılarından biriyim

Çalıkuşları Derneğinden sevgili dost Haydar Şahindokuyucu’nun hisleri ile Azerinden ‘Çırpınırdı Karadeniz’

Yüreğimizin Karabağ’da attığı şu günlerde, haklı davasında her zaman yanında olduğumuz Can Azerbaycanımızla

tarihimiz, kaderimiz bir.

Sevincimiz,

kederimiz, acımız bir.

Gönlümüz, toprağımız

Ayımız, Yıldızımız bir.

Yüreği bir çarpan, iki devletin bir evlatları olarak; sözleri Azerbaycanlı şehit şair Ahmed Cevad tarafından Gence'de, 15 Kasım 1914'te Osmanlı Devleti'nin Harb-i Umumi'ye (Birinci Dünya Savaşı) girişini ilan etmesinin ardından, bu gelişmenin heyecanıyla yazılan ve yıllar sonra 15 Eylül 1918'de Kafkas İslam Ordusu'na kumanda eden Nuri (Killigil) Paşa'nın Bakü'yü Bolşevik ve Ermeni çetelerin işgalinden kurtarması üzerine, bu fedakarlığa ve kahramanlığa ithafen Azerbaycanlı ünlü besteci ve fikir adamı Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelenen Ünlü "Çırpınırdın Karadeniz" Türküsünü

Başkent Ankara Meclisinin, Ankara Kent Konseyinin, Ankara Klübünün, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odasının destekleriyle “Bir zamanlar Ankara Sözlü Tarih Projesinin tanıtım töreninde Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin hanımdan dinlemek muhteşemdi.