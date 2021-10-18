Başarılı kuaförden eğitim!

DİNÇER KARACALAR

Tekirdağ’da Erkek Kuaförlerine Erkek Saç Kesim Eğitimi veren Mehmet Kurtdağı’na , Tekirdağ / Kapaklı Belediye başkanı sn. Mustafa Çetin tarafından plaket verildi.



Eğitim Programı düzenlediği Esnada hiç beklemediği sürpriz ziyareti gerçekleştiren Başkan Mustafa Çetin, “ Hem Uluslararası arenada elde ettiğiniz başarılarınızı kutlamak adına , Hem de Şehrimizin ustalarına verdiğiniz kesim eğitimi için şükranlarımı sunuyorum. Sanata ve sizler gibi sanatçılara desteğimiz devam edecek. Sizin gibi ustalara saygımız sonsuz” diyerek KURTDAĞI’na Özel Plaket takdim etti..