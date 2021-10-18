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Başarılı kuaförden eğitim!

18 Ekim 2021 Pazartesi 14:29
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Başarılı kuaförden eğitim!

DİNÇER KARACALAR

Tekirdağ’da Erkek Kuaförlerine Erkek Saç Kesim Eğitimi veren Mehmet Kurtdağı’na , Tekirdağ / Kapaklı Belediye başkanı sn. Mustafa Çetin tarafından plaket verildi. 

Eğitim Programı düzenlediği Esnada hiç beklemediği sürpriz ziyareti gerçekleştiren Başkan Mustafa Çetin, “ Hem Uluslararası arenada elde ettiğiniz başarılarınızı kutlamak adına , Hem de Şehrimizin ustalarına verdiğiniz kesim eğitimi için şükranlarımı sunuyorum. Sanata ve sizler gibi sanatçılara desteğimiz devam edecek. Sizin gibi ustalara saygımız sonsuz” diyerek KURTDAĞI’na Özel Plaket takdim etti..

Anahtar Kelimeler:
Başarılı Kuaförden Eğitim
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