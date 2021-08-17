Başarılı Kuaför Fatih Mestan gelirini sokak hayvanlarına bağışlıyor

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

2 yıldır Büyükçekmece Sinanoba'da kendi kuaför salonunu işleten Fatih Mestan yeteneğiyle olduğu kadar duyarlı tavırlarıyla beğeni kazanıyor.

24 yaşında olan genç ve başarılı kuaför Fatih Mestan 10 yaşından beri kuaförlük sektöründe olduğunu belirtti. Renklendirme eğitmeni olan kuaför Fatih Mestan alanında iki kez birincilik kazandı.

Fatih Mestan her ay gelirinin yüzde 5'ini sokak hayvanlarına bağışlayarak onların tedavilerine ve beslenmelerine katkı sağlıyor.