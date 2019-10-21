BAŞARILI İŞLETMECİ ÖMER TANSARIKAYA TEDDY'İ ANLATTI 

HABER: HAKAN KANBUROĞLU



''Kendi konseptimizde ilk sıradayız''

'Teddy'nin başarısını neye bağlıyorsun?' sorusunu sorduğumda ise Tansarıkaya, '' Bu başarıyı 13 senedir hayal ettiğim dükkana bağlıyorum. En dibinden geliyorum bu işin, Allah nasip etti. Türkiye'nin en iyi 3 gece kulübünden biriyiz. Kendi konseptimizde üstümüze tanımıyoruz, ilk sıradayız. Haftanın 4 günü yaptığımız konsepti 5'e 6'ya çıkarmayı düşünüyoruz, misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz.'' cevabını verdi. Yabancı müşterilerin çok olduğunu belirten Ömer Tansarıkaya ''1050 kişiyi alan bir mekan, modaya da hitap ediyoruz, moda defileleri de yapıyoruz. Büyük sanatçılar getiriyoruz, güzel konserlere imza attık atıyoruz, Nisan ayını da iple çekiyoruz.'' cümlelerini kullandı.

''Başarının kaynağı güleryüzlü ekip''

''Yapılmayanı yaptığın zaman, iyi hizmet edersen müşteri seni yalnız bırakmaz, 2 yıl değil 20 yıl devam eder.'' diyen Ömer Tansarıkaya, ''Bu başarının kaynağı güleryüzlü ekip işi.'' ifadelerini kullandı. Kaliteli eğlenmek isterseniz Ömer Tansarıkaya'nın işletmeciliğini üstlendiği Teddy Club İstanbul'a uğramanızı öneriyorum. RnB'nin kalbinin attığı bu mekanda siz de eğlenebilirsiniz.