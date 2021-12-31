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Barolar Birliği’nin yeni başkanı Erinç Sağkan!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Ramiz Erinç Sağkan'ı makamında ziyaret ettik. Yeni görevini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

31 Aralık 2021 Cuma 11:06
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Barolar Birliği’nin yeni başkanı Erinç Sağkan!

FUNDA AKOSMAN

ANKARA

Başkent Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Sayın Erhan Büken, Emekli Kurmay Albay Sayın Canfer Balçık, Ankara Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Sayın Erdal Çiftçi, Önceki Büro-İş Sendikası Başkanı Sayın Haydar Şahindokuyucu ve Sevgili Çalıkuşu Ayla Sözeri  ile birlikte ; Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Ramiz Erinç Sağkan'ı makamında ziyaret ettik. Yeni görevini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TBB'nin yeni başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, seçildi. TBB'nin 36. Olağan Genel Kurulu, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Genel kuruldaki başkanlık seçimini, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan kazandı. Diğer aday Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 delege ise başkanlık seçimi için oy kullanmadı. Genel kurulda, yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri de belirlendi.

Seçim sonucunun açıklamasının ardından Erinç Sağkan'ı destekleyen avukatlar büyük sevinç yaşarken; kamuoyu yeni başkanın kariyerini merak ediyor...

1978 doğumlu olan Erinç Sağkan, aslen Gümüşhane ilinin Şiran ilçesinden. Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. 1999 yılında da mezun oldu. Erinç Sağkan, mesleğinin erken yıllarında CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Merkezi’ne yazıldı, CMK zorunlu müdafiliği yapmaya başladı. Aynı zamanda Baro’nun CMK Kurulu’na üye oldu. Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği , 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı yaptı.

Önce Vatan Gazetesi

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