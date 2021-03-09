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Barınaklarda yasaklı ırk köpek sayısı gün geçtikçe artıyor

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, barınakların yasaklı ırklarla dolduğuna dikkat çekerek, "Kötü köpek yoktur, kötü sahibi vardır. Hangi cins hayvan olursa olsun bir köpek genel anlamda vahşi bir şekilde yetiştirilirse, saldırganlaştırılırsa bir canavara dönüşebilir. Yeni çıkacak yasada köpeklere değil, onları saldırgan ve kötü amaçlı yetiştiren insanlara ceza verilmesinin önü açılmalıdır” dedi.

09 Mart 2021 Salı 15:39
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Barınaklarda yasaklı ırk köpek sayısı gün geçtikçe artıyor

ADANA - Ülkede yasak ırk diye kabul edilen birçok köpek cinsini yetiştirmek cezaya tabi tutulurken yetiştirildiği tespit edilen bu köpeklere el konuluyor. Bu hayvanlar gerekli kontrollerden geçirildikten sonra kent barınaklarına yerleştiriliyor. Son yıllarda ise özellikle barınaklardaki pitbull, Dogo Argentino gibi köpek cinslerinin sayılarında artışlar gözlendi. Zaman zaman insanlara saldırdıkları yönünde haberlere konu olan bu hayvanları besleyenlere ise idari para cezası uygulanmaya devam ediliyor. Barınaklardaki bu cins köpeklerinin sayısının artmasının üzücü olduğunu söyleyen KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım, aslında asıl meselenin köpeklerin yetiştiriliş tarzı olduğunu kaydetti.

‘BARINAKTA MUTSUZLUK İÇİNDE YAŞIYORLAR’

Yasaklı olarak kabul edilen ve saldırgan olarak bilinen bu cins köpeklerin aslında doğru yetiştirilme tarzıyla insanlarla dostça yaşayabildiğini kaydeden Yıldırım, sahipleri yüzünden barınağa getirilen bu köpeklerin mutsuzluk içinde yaşadığını belirtti. Aslında bilinçli yetiştiricilerin bu köpekleri evlerinde duyarlı şekilde büyüttüğünü söyleyen Yıldırım, “Bunlar, barınak ortamında yaşamaları mümkün olmayan sosyal hayvanlarımızdır. Ev ortamında yetişen sosyal bir hayvanın getirilip dar ya da geniş bir kafeste yaşaması mümkün değildir. Ayrıca barınakların kapasiteleri de gün geçtikçe aşılıyor. Kalabalık ortamlarda barınmak zorunda kalıyorlar” diye konuştu.

‘KÖTÜ KÖPEK YOKTUR, KÖTÜ SAHİBİ VARDIR’

Hayvanların yetiştiriliş tarzının onların davranışlarını belirleyen en önemli sebep olduğunu kaydeden Yıldırım, insanların 'kötü köpek yoktur, kötü sahibi vardır' düşüncesini akıllarına kazımaları gerektiğini vurguladı. Yasaklı ırklara karşı ön yargıların yıkılmasını istediklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

“Hangi cins hayvan olursa olsun, bir köpek vahşi bir şekilde yetiştirilirse, saldırganlaştırılırsa canavara dönüşebilir. Yani bunun pitbull veya diğer yasaklı ırklarla alakası yoktur. Diyorlar ki; bunların çene yapısı çok güçlü. Ona bakarsanız çene yapısı bunlardan daha güçlü yasaklı olmayan ırklar da var. İşin kısası mesele köpeğin cinsi değil. Yeni çıkacak yasada köpeklere değil, onları saldırgan ve kötü amaçlı yetiştiren insanlara ceza verilmesinin önü açılmalıdır. En uygun koşullarda barınak da olsa kapasite aşıldığında kimsenin yapacak bir şeyi yok. Bana göre iyi barınak yoktur. Sadece hasta, bakıma muhtaç hayvanların barınakta kalıp iyileşince doğal yaşamına dönmesi gerekir.”

DHA

Son Güncelleme: 09.03.2021 15:51
Anahtar Kelimeler:
Yasaklı ırkKöpek SayısıBarınakKimsesiz Hayvanları Ve Doğayı Koruma Derneği
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