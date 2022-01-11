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Barınaklar Pitbull ile doldu

11 Ocak 2022 Salı 13:54
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Barınaklar Pitbull ile doldu

İSTANBUL - Yasaklı türler olarak belirlenen köpek ırklarının, kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması gerekiyor. Ancak köpeklerini kayıt altına aldırmak istemeyenlerden bir bölümü onları ormana bırakıyor. Yasak ırk besleyenlerden bazıları ise köpekleri barınaklara bırakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne barınaklara 35 yasaklı ırk bırakıldı. Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi Başhekimi Serap Baytemir Gülmez, "Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türleri getirildi. Açıkçası onların bu şekilde sokağa terk edilmesini istemiyoruz. Köpeklerinden vazgeçeceklerse muhakkak bakım evlerine getirilmeli" dedi.

Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türlerini veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara hayvan başına 2021 yılında 11 bin TL idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Yasa uyarınca 2022 yılında ise bu ceza 14 bin 982 TL'ye yükseldi. Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek. Yasaklı türler olarak bilinen bu 6 köpek ırkı, 14 Ocak'a kadar sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak. Bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak. Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabilecek. Hayvan bakımevleri, yeni kanundaki değişiklik kapsamında, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda olacak. Bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahipleri hakkında 30 bin TL idari para cezası uygulanacak. Şartları sağlayamayacağını düşünen hayvan sahipleri köpeklerini terk etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan bakım evlerine 7 Aralık'tan itibaren 35 yasaklı tür olarak belirlenen köpek ırkı bırakıldı. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi Yetkilisi Serap Baytemir Gülmez terk edilen köpeklerle ilgili son durumu anlattı. 


 

"SON 1 AY İÇERİSİNDE 35 YASAKLI IRK OLARAK BELİRLENEN KÖPEK TERK EDİLDİ"

Serap Baytemir Gülmez, yasaklı türler olarak belirlenen köpek ırklarının son 1 ay içerisinde terk edildiklerini belirterek, "Aralık ayında yayımlanan genelge ile tehlike arz eden ırkların sahiplerine bazı yasaklar getirildi. Hayvanların kayıt altına alınması gerektiği belirtildi. Bunun için de bir tarih verildi  14 Ocak. Bu tarihe kadar bu şartları yerine getirmeyenlere ceza kesilecek. Eğer kayıt altına aldıkları bir köpeği bırakırlarsa 30 bin lira kadar bir ceza alacaklar. Yasaklı ırk düşüncesinden dolayı ister istemez bazı hayvan sahipleri köpeklerini terk etmeye başladı. Son 1 ay 35 yasaklı ırk olarak belirlenen köpek terk edildi. Şu an için 35 köpek geldi ve daha da artacağını ön görüyoruz. Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türleri getirildi. Açıkçası onların bu şekilde sokağa terk edilmesini istemiyoruz. Köpeklerinden vazgeçeceklerse muhakkak bakım evlerine getirilmeli. Sokağa bırakılırlarsa daha kötü sonuçlar doğabilir. Biz gelen köpekleri kısırlaştırıp ömürlerinin sonuna kadar misafir edeceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Barınaklar Pitbull Ile DolduYasaklı Türler
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