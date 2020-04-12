Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama
Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama
İngiltere Başbakanı Johnson taburcu edildi
İngiltere Başbakanı Johnson taburcu edildi
Yasağı ihlal eden 18 bin 770 kişiye işlem yapıldı
Yasağı ihlal eden 18 bin...
MSB: İngiltere'ye 2'nci grup sağlık malzemeleri gönderildi
MSB: İngiltere'ye 2'nci grup sağlık...
İSTANBUL'DA HAREKETLİ ANLAR
İSTANBUL'DA HAREKETLİ ANLAR
İş fırsatları için hemen tıkla!

'BANA SARILMIYORSAN BİR DAHA GELME'

Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Abdulkadir Ateş, diğer sağlıkçılar gibi evine gidemiyor. İşletmecisinin kapılarını ücretsiz olarak sağlıkçılara açtığı otelde konaklayan Ateş, bazı zamanlar ailesinin ihtiyacını karşılamak için eve gidiyor.

12 Nisan 2020 Pazar 20:47
0 Okunma
'BANA SARILMIYORSAN BİR DAHA GELME'

 

Abdulkadir Ateş, son gidişinde kızı Elif Zümra ile dışarı da sohbet ederken, o anları eşi cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Elif Zümra, babasından kendisine sarılmasını isteyince olumsuz yanıt aldı. Abdulkadir Ateş, "Benim işim var ve hastalara bakıyorum. Ben sana sarılırsam sen hasta olursun sonra annene bulaşır, sonra da dedene bulaşır. Hastalık bitince ben sana sarılacağım. Kızım eğer ben hastaysam sana da bulaşır. Eğer birkaç gün daha idare edersen bitecek bunlar" dedi.

Babasın kendisine sarılmamasına çok üzülen Elif Zümra, "Ama baba ben seni çok seviyorum. Ben dedeme de sarılmam baba. Ben seni her gün her gün çok seviyorum" diye kendisine sarılması için ısrar etti. Abdulkadir Ateş daha sonra  kızına sarılmadan evden ayrıldı. Bu sırda gözyaşlarına boğulan Elif Zümra, "Bana sarılmıyorsan bir daha gelme" diyerek eve girdi.

'25 GÜNDÜR EVİME GİTMİYORUM'

Elif Zümra'nın babasıyla arasında geçen bu diyaloğu annesi cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. İzleyenleri duygulandıran görüntüler kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı. Abdulkadir Ateş, diğer sağlıkçılar gibi ailelerini ve onların çevresini riske atmamak için eve gitmediğini söyledi. İhtiyaç halinde eve gittiğini ve onda da kızının sürekli sarılmak isteğiyle karşılaştığını belirten Abdulkadir Ateş, "İhtiyaçları olduğu zaman akşamları gidiyoruz. Her gittiğimde 'Baba bana sarılmıyorsun, ben seni çok seviyorum ama sen beni sevmiyorsun' diyor. Ben de sarılamayacağımı, bu hastalığın bittikten sonra sarılabileceğimi söylüyorum. Videoyu da evin kapısına yaklaştığımda annesi gizlice çekmiş, sonra da durum yapmış. Öyle olunca da daha sonra yayıldı. 20-25 gündür evime gitmiyorum. Zaten hastanede çalışan sağlık personeli yurtlarda ve otellerde kalıyor" diye konuştu.

İnsanlara da evde kalması çağrısında bulunan Ateş, "Sayın Bakanımızın da sürekli söylediği gibi temas olmazsa hastalık önlenecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Necip Fazıl Şehir HastanesiAbdulkadir AteşHemşireSağlıkçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VİTRİN NOTLARI
VİTRİN NOTLARI
CORONA GÜNLERİNDE AKİF MANAF’TAN 67.KİTAP: AHLAK
CORONA GÜNLERİNDE AKİF MANAF’TAN 67.KİTAP: AHLAK
Afrika'dan göçen pelikanlar, Karacabey ve Manyas'ta mola verdi
Afrika'dan göçen pelikanlar, Karacabey ve Manyas'ta mola verdi
Karantinada günlük telefon kullanımı 10 saati geçti
Karantinada günlük telefon kullanımı 10 saati geçti
Kuş cenneti Akgöl Sazlığı'na flamingolar geldi
Kuş cenneti Akgöl Sazlığı'na flamingolar geldi
Ordu 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı
Ordu 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı
HAYAT ADALET İSTER
HAYAT ADALET İSTER
Koronavirüsten en çok kediler etkileniyor
Koronavirüsten en çok kediler etkileniyor
Uzmandan market ve pazar alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenler
Uzmandan market ve pazar alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı