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Balon balığı için naylon iplikli ağ

Balon balığının keskin dişlerinin zarar veremeyeceği güçte dayanıklı naylon ipliklerden ağ örüldü.

19 Ağustos 2021 Perşembe 12:08
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Balon balığı için naylon iplikli ağ

ANTALYA, (DHA) 

Akdeniz ve Ege'de balıkçıların ağlarına zarar veren balon balığının popülasyonunu kontrol altına almak için kuyruk başına teşvik devam ediyor.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen ve başta kendi türleri olmak üzere balıkları yiyerek popülasyona, ağları keskin dişleriyle kopararak da balıkçılara zarar veren balon balığı, burada kendine yeni yurt edindi. Popülasyonu hızla artan bu zararlı balık için Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl 31 Aralık tarihine kadar balon balığı kuyruğu getiren balıkçılara, kuyruk başına 5 lira ödeme yaptı. Bu uygulamaya büyük ilgi gösteren Antalyalı balıkçılar, 22 günde 35 bin kuyruk teslim etti.

Kısa sürede balık popülasyonundaki 35 bin eksilmenin olumlu yönleri tespit edilince Tarım ve Orman Bakanlığı teşiviğin kapsamını genişletip sadece bir türe değil balon balığı türlerinin tamamına teşvik vermeyi kararlaştırdı. 2021 yılında başlayıp 2023'e kadar sürecek kuyruk alımında 'Lagocephalus sceleratus' türü balon balığına kuyruğu 5 liradan 500 bin adet, diğer 7 balon balığı türüne ise 5 milyon adet ve kuyruk başına 50 kuruş ödenecek.

BALIK AĞI ÜRETİCİLERİ HAREKETE GEÇTİ

Teşviğin süresinin uzun olması ve balığın avlanması için özel ağlara ihtiyaç duyulması nedeniyle ağ üreticileri de harekete geçti. Türkiye'de 2'si İstanbul, diğer ikisi ise Antalya ve Eğirdir olmak üzere 4 ağ üretim fabrikası bulunuyor. Hem iç piyasa hem de yurt dışında ağ gönderen bu işletmelerden Antalya'daki özel bir ağ geliştirdi. 35- 55 metrelik büyük gırgır teknelerinin büyük balıkları avlamak için kullandığı ağı geliştiren işletme, naylon karışımla özel bir iplik üretti. Balon balığının keskin dişlerine dayanıklı ve hafif olmasıyla da oldukça kullanışlı olan bu ağ, kısa sürede büyük ilgi gördü.

KİLOSU 45-50 LİRA

Sık dokunduğu için kolayca zarar görmeyen naylon iplikli ağı üreten Aydın İnce, aylık 50 ton ağ ürettiklerini söyledi. Afrika ülkeleri Senegal ve Moritanya'ya ağ ihraç ettiklerini de ifade eden İnce, av yasağı başladığında işlerinin arttığını söyledi. Balon balıklarının ağlara zarar vermesinden dolayı balıkçılardan çok şikayet aldıklarını ve sürekli çözüm üretilmesinin istendiğini anlatan Aydın İnce, “Naylon ipliğinden ürettiğimiz bu ağlar çok dayanıklı. Naylon ağı diğer ağlardan hem hafif hem de kopmuyor. Ağın daha yumuşak olması da kullanımı kolaylaştırıyor. Hamsi ağırlıklı ağ üretiyorduk ama artık bu ağla balon balığı da avlanabilecek. Teknenin büyüklüğüne göre 10-15 ton ağ alması gerekiyor. Naylon ağdan alırsa 500- 600 bin lira maliyeti olur. Bu rakamlar balıkçılar için çok maliyetli değil" dedi.

Her türlü balığın avında kullanılabilecek ağ, küçük tekne sahibi balıkçılar için de kilosu 45 liradan satılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Balon BalığıTeşvikBalıkçıNaylon Ağönce Vatan
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