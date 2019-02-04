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Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 34 kişi zehirlendi

Balıkesir Adliye binasında gaz sızıntısı meydana geldi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 34 kişinin zehirlendiğini, zehirlenenlerden 4'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 34 kişi zehirlendi

Balıkesir Adliye binasında gaz sızıntısı meydana geldi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 34 kişinin zehirlendiğini, zehirlenenlerden 4'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:56
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Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 34 kişi zehirlendi

BALIKESİR - Balıkesir Adliyesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle gaz sızıntısı meydana geldi. İlk belirlemelere göre 34 kişinin zehirlendiği belirtildi. Zehirlenenler hastaneye kaldırılırken doğalgaz akışının kesildiği adliye binası tamamen tahliye edildi. Balıkesir Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı'nın olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, adliye binasının zemin katında bulunan yangın tüplerinden sızan karbonmonoksit gazından şuana kadar 34 kişinin zehirlendiğini, zehirlenenlerden 4'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Adliyesinde Gaz Sızıntısı
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