BALIK BURCU

2019

Balıklar ve yükselen Balıklar

“Arkadaşlarım ve gelecek projelerim!”

“Kariyerim!”

Balık burcu insanları bu seneyi sosyal çevrelerine, arkadaşlarına, üye olduğu gruplara, kluplere ve derneklere adayarak geçiriyorlar.

Tüm senelerini birilerine yardım etmek amaçlı olarak bir takım vizyonlar edinebilir ve gönüllü olarak kendinizi bazı yardım organizasyonlarına adayabilirsiniz.

Sene basından itibaren günlük hayatınızda, sizi rahatsız eden günlük hissedilen sağlık sorunlarınızın daha çok farkına varacağınız bir yıl olacak sizin için.

Dolayısı ile sağlık konularında kendinizi daha çok dinleyeceğiniz fırsatlarınız olacak.

Yazın ise yeni bir aşk ilişkisinin sizi beklediğini söyleyebilirim. Yaz ile birlikte yepyeni bir aşka yelken açıyorsunuz.

Yıl sonuna doğru ise yardım kuruluşlarında, bazı görevlerde yer alabilir, gönüllü çalışabilir hatta kendinizi kurban edecek davranışlarınız olabilir.

Dolayısı ile yılın geneline yayılan bu hümanist ruh halinin yılın geneline yayılacak ve başkalarına yardım etme ihtiyacınızın giderildiği girişimleriniz olacaktır.

Senenin şansı ve bereketi ise size, “kariyer” alanınızdan gelecek. Karşınıza birden fazla iş imkanı çıkabilir.

Sosyal statünüzde bir iyileşme ve itibarınızda bir düzelmenin de yaşanacağı bir yıl olacak 2019 sizin için.

2019 yılını ay, ay detaylı şekilde yazımın devamında okuyabilirsiniz.

İyi seneler diliyorum

Özlem Çetinkaya YILMAZ

Haritanıza göre 2019 yılının yorumlanmasını istiyorsanız;

☎ 0531 - 258 51 28 WhatsApp veya [email protected]

mail atabilirsiniz.

Ayrıca; www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz

kanalıma üye olmayı unutmayınız.

2019

OCAK

6 OCAK 2019 PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI/ Oğlak

“Yardım eliniz size, “şifa” olarak dönüyor!”

6 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 04:28’da 15°25’ Oğlak burcunda gerçekleşen Parçalı Güneş Tutulmasını siz; sosyal çevreniz alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile arkadaşlarınızla aranızda yardımlaşma konusunda bazı girişimleriniz olabilir.

Üye olduğunuz gruplarda, derneklerde başkalarına yardım etmek adına yapacağınız projeleriniz gündeminize girebilir.

Birilerine yardım elinizi uzatırken; bazı “sağlam” arkadaşlıkların da temelleri atılabilir.

Bu tutulmadan sonra arkadaşlıklarınızı ciddi bir şekilde gözden geçirecek, sağlam ve kalıcı olanlara da imzanızı atacaksınız.

Ayrıca bu tutulma size bazı sosyal sorumluluklar getirebilir. Kendinize bir takım misyonlar edinebilirsiniz.

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21 OCAK 2019 Tam AYTUTULMASI / Aslan (6)

“Sağlıklı yaşam için kesin kararlar alıyorsunuz”.

21 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 08:15’de Aslan burcunun 00°51’ derecesinde gerçekleşen “Tam Ay Tutulmasını” siz; iş arkadaşlarınız, yardımcılarınız ve evcil hayvanlarınız ile ilgili alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; daha önceden bilmediğiniz bazı sağlık sorunlarınız bu tutulmadan sonra açığa çıkacak olabilir. Siz ve çevreniz bilmediğiniz bu sağlık sorunlarını öğrenebilirsiniz.

Bu sağlık sorunlarınız kalp ile ilgili olabilir. Sırt bölgesinde bazı ağrı teması içerebilir.

Ayaklarınızla ilgili bazı sağlık konularını gündeme getirebilir.

Dolayısı ile yılın ilk yarısı tüm bu sağlık sorunları ile ilgili bir gündem sizi meşgul edebilir.

“YILIN EN ŞANSLI 1. GÜNÜ!”

“KARİYERİNİZ İÇİN GÜZEL BİR GÜN!”

22 Ocak 2019’da Bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter ile olumlu ikili ilişkiler gezegeni Venüs kavuşuyor.

Siz bu etkiyi haritanızda onuncu evinizden alacaksınız. Dolayısı ile şu konularda bir iyileşme ve bereketlenme yaşayabilirsiniz.

• Kariyer alanınızda oldukça bereketli olduğunuz günlerdesiniz. İş imkanlarınız oldukça artacak. Yoğunlaşacaksınız ve yaptığınız işlerden olumlu geri dönüşlerinizin olacağı bir süreçtesiniz.

Bu enerjiye benzer bir sonraki randevümüz, yine bu yıl içinde 24 Kasım’da yaşanacaktır.

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ŞUBAT

“ZOR ZAMAN!”

2.2.2019’de MARS - PLÜTO karesi yaşanacak.

Geçen sene 26.4.2018’de buna benzer bir durumu (+ - 3,4 Ay) değişime neden olabilecek “savaş enerjisi, zor kullanma, dayatma, yaptırım” yaşamış olabilirsiniz.

Bu sene siz bu enerjiyi; kariyerinizi anlatan onuncu evinizden ve değerlerinizi anlatan ikinci evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

İş yerinizdeki değişim dönüşüm ve yeniden yapılanma nedeniyle maddi durumunuzda sorunlar yaşayabilirsiniz. Oldukça zor durumlar yaşanabilir. İşiniz veya pozisyonunuz değişebilir.

Çalıştığınız şirket bir şekilde yeniden yapılanacak, kimin işine devam edip, kimin gideceği kişinin bu duruma ayak uydurması ile gerçekleşebilir.

Veya maddi durumdaki değişim ve dönüşüm nedeniyle kariyer yapma imkanınız bozulabilir.

Peki 2019’da diğer sert randevüler ne zaman dersek?

- 2.2.2019’da Mars – Plüto karesi yaşanacak

- 20.6.2019’da Mars +Plüto karşıtlığı yaşayacağız

- 5.11.2019’da Mars – Plüto karesini yeniden yaşayacağız.

***

MART

6 MART 2019 1. MERKÜR RETROSU (1)

“Bazen, “iyilikten maraz doğar” bu dönemde biraz uzak durmayı deneyin”

4 Mart 2019’da yılın ilk Merkür retrosu sizin; imajınız ve yükseleninizi anlatan birinci evinizde durağa giriyor ve 6 Mart 2019’da Balık burcunun 29°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Retroyu 29 Mart’a kadar, öncelikle “iletişim sorunları” olarak yaşıyorsunuz.

Kişisel olarak söylemlerinize dikkat etmeniz gereken bir zamandasınız. Hem başkalarını yanlış anlayabilir, hem de kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz.

Olayları algılayış şekliniz, sizin bu dönemde başkaları ile iletişim kurmanızı zorlayabilir.

Dolayısı ile, bu yanlış anlaşılmalar sizin hakkınızda oluşabilecek olumsuz düşüncelere yol açabilir. İmajınız zarar görebilir. Ruhunuz yaralanabilir.

Bu nedenle bu üç haftalık süreç içinde, kendinizi çok fazla ifade etmek zorunda kalacağınız durumlar yaşamamanız yerinde olacaktır.

Merkür retrosu teknolojik aletlerde de sorunlar yaratabileceğinden; sahip olduğunuz teknolojik aletleri kullanırken bazı yanlış komutlar da verebilir özellikle datalarınızı kaybedebilirsiniz.

Dolayısı ile Retro başlamadan önce data yedeklemeniz yerinde bir hareket olacaktır.

Retro sürecinde veri kaybı yaşayabileceğiniz gibi bu sizde, bir yerde de unutkanlık olarak açığa çıkabilir. Dolayısı ile önemli işlerinizi retronun biteceği Nisan ayına ertelemeniz yerinde bir seçim olur.

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NİSAN

“IMAJIMDA İYİLEŞME!”

Siz 10 Nisan’da Venüs ve Neptün’ün kavuşumu olarak gerçekleşen bu olumlu enerjiyi birinci evinizden alacaksınız.

Aşk zamanı, ilham ve sanat

İyimser girişimlerin olabileceği durumlar yaşanabilir.

Önemli toplantılar için düşünülebilecek bir takvim.

Maneviyatın çok yükseleceği bir dönem…

• Yaptığınız yardımlarla , imajınızı iyileştirebilirsiniz.

• Başkalarına yardım elinizi uzatarak, manevi yönünüzü tatmin edebilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl 21 Şubat 2018’de buna benzer bir gün yaşadık.

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MAYIS

“SÜRPRİZ İLİŞKİLER!”

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18 Mayıs 2019’da İkili ilişkiler gezegenimiz Venüs ile sürprizlerin gezegeni Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor.

Siz bu etkiyi üçüncü evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

• Marjinal kardeşler

• Sürpriz bir eğitim

• Sıra dışı komşular

• Yakın çevrede ani bir aşk

• Kardeşten özgürleşme

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HAZİRAN

“YILIN ZOR ZAMANI!”

Etkisi 7 Haziran’da başlayıp; “Savaş gezegeni” Mars ile; “bilge öğretmen” olan kısıtlamaların ve engellemelerin gezegeni Satürn’ün, tam karşıt açı ile karşı karşıya gelecekleri 14 Haziran’dan itibaren giderek yükselen bir gerilim enerjisi ile karşı karşıya kalacağız.

14 Haziran, 2019 yılının sıkıntılı günlerinden biri olup, bu etki sürerken bir hafta kadar sonra Mars; bir de Plüto ile karşıt açısını gerçekleştiriyor olacak.

Ve “kısıtlanma ve engellenme” olarak yaşanan bu etkilerin, bu sefer “yakıp, yıkma ve yeniden yapılanmaya” dönüşmesi olarak gerçekleşmesini görüyoruz, gezegenlerin bu konumlanmalarından dolayı.

Ve “yılın en zor zaman dilimi” devreye girmiş oluyor…

Siz bu enerjiyi bireysel olarak; eviniz ve kariyeriniz olan alanlardan alacaksınız.

Sosyal çevrenizdeki engeller nedeniyle, çocuklarınızın hayatında kısıtlanmalar yaşayabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla yaşadığınız kısıtlanmalar nedeniyle, sevdiğiniz kişi ile problemler yaşayabilirsiniz.

Arkadaş gruplarınızdaki kayıplar nedeniyle, keyif aldığınız hobilerinizden vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz.

Ancak 2019 yılı içinde en zor etkileri olarak Haziran’ın ikinci yarısında bu etki yaşanacaktır…

Fakat 2020 yılında bu enerjiler daha sık tekrarlanacağından, 2019’a göre daha fazla tehlikelere maruz bırakacaktır.

Transit enerjisi:

7 Haziran-20 Haziran à Mars- Satürn karşıtlığı

20 Haziran – 1Temmuz à Mars – Plüton karşıtlığı olarak bu etki güçlenerek devam edecek.

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20.6.2019 MARS PLÜTO karşıtlığı

“YILIN EN ZOR ZAMANI!”

Yaklaşık 2 haftadır Mars Satürn karşıtlığı yaşanıyor ve her gün giderek yükselen bir enerjiye maruz kalıyoruz.

20 Haziran’da itibaren ise , 1 Temmuz’a kadar sürecek olan bu savaş gezegeni Mars ile değişim ve dönüşümün gezegeni Plüto’nun karşı karşıya geldiği 180 derecelik açının etkisini yaşayacağız.

Yükselen Balıklar siz bu etkiyi; çocuklarınız ve arkadaşlarınız olan alanından alıyorsunuz.

Öfke kontrollü olunması gereken bir süreçtir. Farkında olmak son derece yerinde olur.

• Arkadaşlarınızın yeniden yapılanmaları nedeniyle, sevdiğiniz kişi ile kriz yaşayabilirsiniz.

• Sosyal çevrenizden göreceğiniz şiddetten dolayı, yapmaktan keyif aldığınız her türlü hobinizden vazgeçebilirsiniz.

• Gelecek projelerinizdeki değişimden dolayı çocuklarınızla aranız açılabilir.

• Bir çeşit krizli ve zor bir süreçten bahsedebilirim.

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TEMMUZ

2 TEMMUZ 2019 TAM GUNES TUTULMASI /Yengeç (5)

“Balıklar bu yaz aşık oluyorlar!”

2 Temmuz 2019’da Yengeç burcunun 10°37’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da gerçekleşen “TamGüneş Tutulmasını” siz; çocuklar ve hobileriniz olan keyif aldığınız alanda yaşayacaksınız.

Bu yaz yepyeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Hayatınızda yeni bir yön verebilir. Yepyeni bir sayfa ile yolunuza devam edebilirsiniz.

Eğer siz evli ama çouk isteyen bir Balık kişisi iseniz. Bu yaz ayından itibaren takip eden altı ay boyunca bir çocuk için girişimleriniz olabilir.

Eğer siz hobileri olan ve sanata ilgi duyan bir Balık iseniz; yetenekleriniz doğrultusunda yepyeni adımlar atabilirsiniz.

Eğer varsa böyle bir hobiniz, senenin ikinci yarısı karşınıza çıkacak olan fırsatları değerlendirebilirsiniz.

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7 Temmuz 2019 2. MERKÜR retro à 1 Ağustos 2019 (6)

“Şifalanma için kendinizle yüzleşme vakti!

7 Temmuz’da yılın ikinci Merkür retrosu sizin; sağlık eviniz olan altıncı evinizde durağa giriyor ve 9 Temmuz’da Aslan burcunun 04°27' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Merkür retro durumunda ilerlerken; 1Ağustos’ta tekrar direk hareketine başlamak üzere önce durağanlaşıyor ve 3 Ağustos’tan itibaren tekrar düz hareketine başlıyor.

Sağlık alanında sizi üç hafta boyunca uğraştıracak bir durumun içine girebilirsiniz. Yaptıracağınız testlere güvenemeyebilirsiniz. Farklı farklı sonuçlarınız olabilir.

Eğer acil bir durum değil ise, bu testleri Nisan ayına bırakmanız yerinde olabilir.

Üç hafta boyunca Retro süresinde teknolojik aletlerin azizliğine uğramanız mümkündür.

Muhtemelen bu dönemde teknoloji aracılığı ile yapılan araştırmalarda ya “yanlış anlama” kaynaklı; ya da data kaybı sonucu bazı yanlış teşhisler söz konusu olabilir.

Bu süreçte geçmiş bir sağlık sorununuz nüksedebilir.

Özellikle ayaklarınız hassaslaşır ve sorunlar yaşatabilir. Ağrılı bir süreç veya aşırı yorulacağınız bir süreç olabilir. Kazalara, sakarlıklara da dikkat etmeniz yerinde olur.

İş yerinde çalıştığınız ortamda da size ast olarak çalışan kişilerle aranızda iletişim kaynaklı sorunlar oluşabilir. Özellikle “data yedeklemeye” önem vermeniz gereken bir dönemdesiniz. Asistanlarınızı bu konuda uyarmanız yerinde olabilir.

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17 TEMMUZ 2019 Parçalı AYTUTULMASI /Oğlak (11)

“Arkadaşlarınızın iç yüzünü görüyorsunuz”

17 Temmuz’da Oğlak burcunun 24°04’ derecesinde Ankara saatine göre saat 00:38’da Oğlak/Yengeç aksında gerçekleşen bu “Parçalı bir AY TUTULMASINI” siz; sosyal çevrenizde ve arkadaşlarınız alanında yaşayacaksınız.

Sosyal çevrenizde, arkadaş guruplarınızda, üye olduğunuz gruplarda, hayır kurumlarında bir takım görevleriniz ve misyonunuz konusunda bir netleşme sonucu görev alabilirsiniz.

Bu güne kadar bir türlü bir karara bağlanamamış konular bu Ay Tutulmasını takiben tek, tek netleşip açığa çıkarak, artık ne yapmak istediğiniz konusunda size yol gösterebilir.

Geleceğe yönelik bir takım yeni projeleriniz için artık bir karara varabilirsiniz.

Dolayısı ile Tutulmayı takip eden altı ay boyunca yılın ilk yarısında en çok bu konulara konsantre olabilirsiniz.

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AĞUSTOS

“YILIN EN ŞANSLI GÜNÜ !”

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8-9 Ağustos’ta diplomasi gezegeni Venüs/Aslan ve şans gezegeni Jüpiter/Yay arasında 120 derecelik açısı kesinleşiyor.

• Kariyerinizdeki iyileşme sağlığınızı düzeltir.

• Evcil hayvanınız işinize bereket getirir.

• Sağlığınızdaki düzelme kariyer fırsatı yaratır.

• Günlük rutininizdeki iyileşme size statünüzün düzelmesi olarak yansır.

Yılın şanslı bir zaman dilimi olduğundan özelliklede yıl içinde sağlık çalışmaları yönünden değerlendirilebilir.

Geçmişte: 1 Haziran 2018 yaşandı

Gelecekte: 28 Ağustos 2022 yaşanacak.

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EYLÜL

“ŞANSLI BİR GÜN!”

29 Eylül 2019’da gerçekleşecek olan Venüs Jüpiter olumlu olan 60 derecelik açısını sizin 8 ve129 evinizden etkiliyor olacak.

Bu da sizi 2019 yılında gerçekleşen bu etki ile şu şekilde etkileyebilir.

• Ortaklarınızla uyumlu ilişkileriniz, iç dünyanıza huzur getirir.

• İç dünyanızdaki iyileşme ortaklarınızla size kazanç ve bereket olarak yansır.

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EKIM

31 EKİM 2019 3. MERKÜR RETROSU (9)

“Bu retroda zihniniz bulanabilir!”

30 Ekim’de yılın üçüncü Merkür retrosu sizin yurtdışı, yabancılar ve yüksek eğitim alanınız olan dokuzuncu evinizde durağa giriyor ve 1 Kasım 2019’da Akrep burcunun 27°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Merkür retrosu 20 Kasım’da tekrar direk hareketine dönmek üzere durağanlaşıyor ve 2 gün durakta kaldıktan sonra 22 Kasım’da tekrar direk hareketine başlıyor.

Yüksek eğitim çağında olanlar; eğitim hayatlarınızı ilgilendirebilecek önemli kararlarınızı Nisan ayına kadar ertelemeniz yerinde olacaktır.

Bu süreçte önemli bir evrak imzalamamanızda fayda var.

Eğer erteleyemeyeceğiniz bir durum ile karşılaşırsanız imza atmadan önce tekrar, tekrar okuyarak ancak bunu yapmalısınız.

Eğer bir yere mail ile başvuruda bulunacaksanız, (Merkür Retrosu= teknolojik sorunları da beraberinde getireceğinden), maillerinizin yerine ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol etmelisiniz.

Eğitiminiz ile ilgili yurtdışı kararı alabilirsiniz. Ancak böyle önemli bir kararı da Nisan ayına ertelemenizde fayda var.

Eğer bu süreçte bir seyahat düşünüyorsanız, rezervasyonlarınızı kontrol ederek yurtdışına çıkmalısınız. Çünkü muhtemelen sisteme girmemiş bir rezervasyonla karşılaşabilirsiniz.

Yurtdışında iletişim kaynaklı sorunlar, yurtdışı bilet alışlarını özellikle internet üzerinden yapıyorsanız bu alanda aksaklıklar yaşayabilirsiniz.

Yabancılar ile Retro döneminde kuracağınız iletişimde yanlış anlamalara dayalı sorunlarınız olabilir.

Ayrıca bu üç haftalık Retro döneminde dava açmak gibi, bir girişiminiz olacaksa eğer bunu Nisan ayına ertelemeniz daha doğru bir seçim olacaktır.

Eğer sanatla ilgili bir Balık iseniz soyut fikirler adeta aklınızda uçuşabilir. Bu Retro sürecini ilham olarak değerlendirebilirsiniz.

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KASIM

“YILIN EN ŞANSLI 2.GÜNÜ!”

24 Kasım bu yılın en şanslı günü olup; bu etkiyi 19 Kasım’dan itibaren almaya başlayacağız ve 26 Kasım’a kadar sürecek.

Yılın başında 22 Ocak’ta buna benzer enerjiyi yaşadık.

Siz bu etkiyi;

- sağlık alanından şifalanma

- iş arkadaşlarınızın yardımı

- evcil hayvanınızla olumlu bir gelişme

olarak aldınız.

Siz bu etkiyi ise onuncu evden alacaksınız.

Peki bu günü en iyi nasıl değerlendirebilirsiniz?

Bu sefer yılın ikinci şansı size yine bu alandan gülüyor olacak. Yazın Jüpiter’in Retro olmasıyla ( 10 Nisan-11Ağustos) sağlıkta iyileşme konularınız duraksadı, hatta geriye gitti. 11 Ağustos’tan itibaren Jüpiter yine bu etkisini olumlu yönde yayıyor.

• Kariyer yaptığınız alanada şanslı olduğunuz bir gün. İşyerinizde önemli bir toplantı için değerlendirebilirsiniz bugünü.

• Otoriteleriniz ile önemli görüşmeler yapmak istiyorsanız bugünü seçebilirsiniz.

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ARALIK

2 ARALIK 2019 JÜPİTER OĞLAK burcuna geçiyor.

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26 ARALIK 2019 Annular GUNEŞ TUTULMASI /Oğlak (11)

“Kanatsız melek !”

26 Aralık 2019’da Oğlak burcunun 04°06’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da; “Annular Güneş Tutulmasını” siz; sosyal çevreniz alanında yaşayacaksınız.

Sosyal çevrenizde yeni arkadaşlıklar kadersel olarak başlayacak ve siz bir takım gruplara yeni adımlar atabilirsiniz.

Üye olduğunuz bu gruplarda, kluplerde, derneklerde “başkalarına yardım” adlı projeleriniz olabilir.

Başkalarına yardım yaparken, siz de sağlam ve kalıcı arkadaşlıklar kuracaksınız.

Yepyeni bir çevre, yepyeni arkadaşlıklar ve yepyeni projeler yıl sonundan itibaren takip eden altı ay boyunca gündemiminizi oluşturuyor.

Mutlu bir 2019 yılı diliyorum.

Özlem Çetinkaya YILMAZ

Haritanıza göre 2019 yılının yorumlanmasını istiyorsanız;

☎ 0531 - 258 51 28 WhatsApp veya [email protected] mail atabilirsiniz.

Ayrıca; www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olmayı unutmayınız.