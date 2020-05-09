Bakan Selçuk: 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

'COVİD-19 TANI TESTLERİ EK TEBLİĞDE TANIMLANDI'

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, bu kapsamda, sağlık hizmeti sunucularının verdiği sağlık hizmetleriyle birlikte faturalandırılabilecek olan Covid-19 tanı testlerinin ek tebliğde tanımlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Antijen testi, antikor testi, PCR testi ve izolasyon testine ait yeni işlem kodları belirlendi. Ayrıca, immün plazma tedavisinde yer alan 'viral inaktivasyon işlemi' adı ile yeni işlem kodu da tanımlandı. Böylece tedavide plazma içeriğindeki enfeksiyonlar yok edilerek tedavinin başarısına katkı sağlandı."