“Bahar Kapıda” programına seyirciden tam not

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sunuculuğunu Bahar Gelir’in üstlendiği, Kanal 7’nin yeni gezi programı “Bahar Kapıda” ilk bölümleriyle seyirciden tam not aldı. Ünlü sanatçının Anadolu’nun dört bir yanını karış karış dolaşarak yemeğinden kültürüne, eğlencesinden hüznüne bu toprakların hikayesini ekrana taşıdığı program, gündüz kuşağı yayınları arasında zirveye yerleşti.

DOĞAL VE SEMPATİK



Her pazar saat 12.00’de Kanal 7 ekranında yayınlanan “Bahar Kapıda” programında Bahar Gelir kâh türküler söylüyor, kâh yemek pişiriyor. Kimi zaman keçiden süt sağan sanatçı, kimi zaman da eşeğe binip köy turuna çıkıyor. Doğal ve sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan Gelir, seslendirdiği şarkı ve türkülerle de yayına renk katıyor.



ANADOLU’DAN KEYİFLİ SOHBETLER RENKLİ GÖRÜNTÜLER



Gezdiği bölgelerin yemeklerinden kültürüne her şeyi detaylıca araştıran Bahar Gelir, “Bahar Kapıda” programıyla yaz ekranını şenlendirmeye devam edecek. Anadolu’nun dört bir yanından keyifli sohbetler ve renkli görüntüler, “Bahar Kapıda” programıyla her pazar Kanal 7 ekranında olacak.