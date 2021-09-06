Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1475.74
ALTIN
485.53
DOLAR
8.2861
STERLİN
11.4670
EURO
9.8356
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim...
9 adet işyeri kiraya veriliyor
9 adet işyeri kiraya...
Adalet Bakanlığı’na Çözümleyici Alınacak
Adalet Bakanlığı’na Çözümleyici Alınacak
Şebinkarahisar Belediyesi 8 işyerini kiralayacak
Şebinkarahisar Belediyesi 8 işyerini...
Osmangazi’de iki adet bina satılacak
Osmangazi’de iki adet bina...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Babasının tinerle yaktığı Amara, kimsesizler mezarlığına defnedildi

06 Eylül 2021 Pazartesi 13:21
12 Okunma
Babasının tinerle yaktığı Amara, kimsesizler mezarlığına defnedildi

ŞANLIURFA - Şanlıfurfa'da evlenmek istemeyince babasının tinerle yaktığı 13 yaşındaki Amara Dwla'nın cenazesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talimatıyla görevliler tarafından alınıp, mezarlığın kimsesizler bölümünde toprağa verildi.

Olay, 2 Eylül'de Şıhmaksut Mahallesi'nde meydana geldi. Filistin asıllı Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla, kızları Amara (13) ve Lamur Dwla (12) arasında tartışma çıktı. İnşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Ahmet Mohammad Dwla, evlenmek istemeyen kızı Amara'yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Amara'nın çığlıklarının duyulmaması için yüksek sesle müzik açan Ahmet Mohammad Dwla, diğer kızını da alarak evden kaçtı. Komşuların ihbarıyla kapıyı kırarak eve giren sağlık ekipleri, Amara'yı hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Amara, kurtarılamadı. Amara'nın ambulansta kendisini babası ile kardeşinin yaktığını söylemesi üzerine Ahmet Mohammad Dwla ile Lamur Dwla'yı yolda yürüdükleri sırada gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Mohammad Dwla tutuklanırken, kızı devlet korumasına alındı.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Amara Dwla'nın cenazesine yakınları sahip çıkmayınca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, harekete geçti. Talimat üzerine Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Bilici ile personeli Amara Dwla'nın cenazesini Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan teslim aldı. Amara'nın cenazesi, Yeni Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazın ardından kimsesizler bölümüne defnedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Babasının Tinerle Yaktığı AmaraKimsesizler Mezarlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derviş Muharrem Ceran: 'Pandemi süreci Bir Çok İşletmeyi Dijitale Taşıdı'
Derviş Muharrem Ceran: 'Pandemi süreci Bir Çok İşletmeyi Dijitale Taşıdı'
6.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ'NE 226 FİLM MÜRACAAT ETTİ
6.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ'NE 226 FİLM MÜRACAAT ETTİ
ATATÜRKÜN KENTİ YALOVA
ATATÜRKÜN KENTİ YALOVA
Ünlü Doktor Suada Gasimova Botoks’un bilinmeyenlerini anlattı ve uyardı
Ünlü Doktor Suada Gasimova Botoks’un bilinmeyenlerini anlattı ve uyardı
Londra’nın başarılı iş kadınlarından Serap Doğan kimdir?
Londra’nın başarılı iş kadınlarından Serap Doğan kimdir?
Dilara Alisa: Yılın en tarz ve en şık iş insanı seçildi
Dilara Alisa: Yılın en tarz ve en şık iş insanı seçildi
Menemen İsyanı
Menemen İsyanı
SCOPS İLE HAYATI AKTİF YAŞA
SCOPS İLE HAYATI AKTİF YAŞA
KÜRESEL ISINMAYLA ‘DİJİTAL’ MÜCADELE…
KÜRESEL ISINMAYLA ‘DİJİTAL’ MÜCADELE…

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma