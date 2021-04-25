AZERBAYCAN’DA 23 NİSAN COŞKUSU

VATAN HABER AJANSI/BAKÜ

ULASLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ve MİRAS VAKFI Başkanı GÜNAY EFENDİYEVA

Merkezi Bakü’de bulunan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Vakıf merkezinde, “Türk Dünyası Çocuklarının Buluşması“ adlı etkinlik gerçekleştirdi.

Kardeş ülke çocuklarının milli kıyafetleriyle katıldıkları tkinliğin amacı, Vakıf ile teşkilatın tüm üye ve gözlemci ülkeleri arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek ve genç nesli Türk Dünyası’nın kültürel değerleriyle tanıştırmaktır.

“Türk Dünyası Çocuklarının Buluşması“ etkinliği, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva`nın açılış konuşmasıyla başladı.

Günay Efendiyeva çocukların dünyada bir başka eşi olmayan bayramlarını kutladı, onlarla tek tek tanıştı ve bu önemli günde her birini Vakıf’da görmekten memnunluk duyduğunu bildirdi.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında özetle şöyle dedi:

"Bugünkü etkinliğe büyük Türk dünyasının gelecekteki temsilcilerinin katılmasından çok memnunum. Burada Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Macaristan, Litvanya, Azerbaycan ve tabii ki Türkiye'den katılan çocuklar kardeş ülkeler arasında bir köprü oluşturuyor. Onlar bizim umudumuz, sevincimiz ve yarınımızdır.

Türk dünyası derin tarihe ve kültürel mirasa sahip bir dünyadır ve çocuklar gelecekte bu zenginliği korumalıdır. Hangi alanı seçerlerse seçsinler, yetişkinlerin onlara bakıp gurur duyabilmeleri için iyi profesyoneller olmaları gerekiyor. Biz de onlara mutlu yaşayabilecekleri güvenli bir dünya vermeliyiz. Çocuklar büyüdükçe kardeş ülkelerin kültürel mirası hakkında daha fazla şey öğrenecekleri beni çok sevindiriyor. Vakfımızın da esas misyonlarından biri de budur."

Ardından üye ve gözlemci ülkeleri temsil eden çocuklar: Belinay Uygun (Türkiye), İpek Mecit (Azerbaycan), Nurmaxambetova Amina (Kazakistan), Madina Almabekova (Kırgızistan), Bedecs David (Macaristan), Medina Gurbangeldiyeva ve Heseldjeman Garayeva (Türkmenistan), Arnas Can Eren (Türkiye-Litvanya), Melek Halilova (Azerbaycan), Zeynep Kaya (Türkiye), Gülyaz Hasanzade, Kenan Beşirli ve Elhan Memmedli (Azerbaycan) anadillerinde milli kıyafetlerde şiirler ve şarkılar söylediler, ulusal enstrümanlar eşliğinde yerel müzik ve oyunlarından örnekler sergilediler.

Etkinliğin sonunda Günay Efendiyeva çocuklara hediyeler taktim ederek, onlarla fotoğraf çektirdi.