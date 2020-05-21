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'Ayı gülü' çiçek açtı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Erciyes Dağı eteklerindeki yaylalarda koruma altındaki 'ayı gülü' çiçekleri açtı. Mayıs ve Haziran aylarında açan çiçeği koparan ya da zarar verene 73 bin 747 lira ceza veriliyor.

21 Mayıs 2020 Perşembe 11:45
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'Ayı gülü' çiçek açtı

KAYSERİ - Hacılar ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Serçer yaylasında yazın gelmesiyle birlikte koruma altındaki 'ayı gülü' çiçekleri açtı. 'Ayı gülü' bölgede güzel görüntü oluşturdu. Gerçek adı 'paeonia officinalis' olan halk arasında ise 'kızıl gül', 'kızıl lale', 'ayı gülü' ve 'şakayık çiçeği' olarak bilinen çiçekleri koparanlara yüklü miktarda ceza uygulanıyor. Mayıs ve Haziran ayında açan ve yaklaşık 2-3 hafta aralığında yaşayan çiçekler, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Kayseri'de de bulundukları yerlerde koruma altında alınıyor. Çiçekleri koparan ya da zarar verenlere 73 bin 747 lira idari para cezası uygulanıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ayı GülüKayseriHacılar İlesiErciyes Dağı EtekleriYaylalar
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