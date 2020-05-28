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Ayder, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

Rize’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda turistik işletmeler, koronavirüs salgını sonrası yeni sezona hazırlanıyor. Yol yenileme, altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında otopark inşaatı süren yayladaki turizm işletmecileri, tatilcileri doğa harikası Ayder'e bekliyor.

28 Mayıs 2020 Perşembe 08:44
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Ayder, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs devam ederken, Karadeniz'de turizm sektörü, salgın sonrası döneme hazırlanıyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, her yıl binlerce turistin ağırlandığı tesislerde, salgın sürecinde tadilatlar tamamlandı. Son yılların en sakin günlerinin geçirildiği Ayder'de turizm işletmecileri, tatilcileri bekliyor. İşletmeciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlem alacaklarını ve hijyene son derece önem vereceklerini belirterek, tatilcilerin endişelenmemesini istedi. Tedbirler kapsamında işletmelerin kapalı olmasıyla kış sezonunun misafirsiz kapatıldığı Ayder'de başlatılan yol, altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında otopark inşaatı sürüyor. Havanın düzelmesiyle hız kazanan çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

'DÖNÜŞÜMÜN MEYVELERİNİ MUHAKKAK ALACAĞIZ'

Ayder'de işletmeci Tolga Sarı, beklemede olduklarını söyleyerek, "Ayder’de turizmin en ölü sezonu olan kış mevsiminde Ayder yolu trafiğe kapandı, yol ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Koronavirüs sebebiyle alınan önlemlerden dolayı şu anda zaten beklemedeyiz. Ayder’de bir dönüşüm olması gerekiyordu, gelecek sezonlarda bunun meyvelerini muhakkak alacağız” dedi.

'DOĞANIN DİNLENDİĞİ SÜREÇTİ'

Yayla sakinlerinden Münire Özkan da salgın tedbirleri kapsamında işletmelerini kapattıklarını ve bu dönemi yaylacı olarak hayvanlarla ilgilenerek geçirdiklerini anlatıp, “Kış zor geçti. Aslında ziyaretçi olmadığı için doğanın dinlendiği bir süreçti. Ancak yapılan yol çalışması sebebiyle çamur içinde bir kış geçirdik. Artık çalışmaların hızlanarak yaz sezonuna hazır hale gelmek istiyoruz” diye konuştu.

İşletmeci Ayşe Şahin de kış sezonunu sakin geçirdiklerini kaydederek, "Ayder Yaylası kışı sakin geçirdi. Koronavirüs Ayder halkını, işletmecileri ve Ayder doğasını dinlendirdi. Artık yaza hazırlık yapıyoruz, bir yandan da yol çalışmamız sürüyor. Biz artık misafirlerimizi beklemeye başladık. Lokantalar açık olmayacak ama paket servislerimiz mevcut, ziyaretçilerimize paket servis hizmeti verebiliyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AyderKoronavirüsYaylaTurizmRizeAyder Yaylası
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