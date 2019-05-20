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Avrupadan Yükselen Ses: Yüzümle Mutluyum 
Yüzümle mutluyum
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Avrupadan Yükselen Ses: Yüzümle Mutluyum 

Yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireyler için çalışan, alanında ülkemizde ilk ve tek dernek olan Yüzümle Mutluyum Derneği Avrupa nadir hastalıklar ağı Eurordis yıllık toplantısına katıldı.

Avrupadan Yükselen Ses: Yüzümle Mutluyum 

Yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireyler için çalışan, alanında ülkemizde ilk ve tek dernek olan Yüzümle Mutluyum Derneği Avrupa nadir hastalıklar ağı Eurordis yıllık toplantısına katıldı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 16:28
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Avrupadan Yükselen Ses: Yüzümle Mutluyum 

NEZAHAT GÖÇMEN

BODRUM

Romanya’ nın başkenti Bükreş şehrinde 16 - 18 Mayıs 2019 tarihleri arası düzenlenen toplantıda derneği kurucu başkan Emre Erdal ve yönetim kurulu üyesi Zeynep Çakır temsil etti.

Yüzümle Mutluyum Derneği 70 ülkeden 826 derneğin yer aldığı Eurordis toplantısına hem ülkemizde kurucu üyesi olduğu Nadir Hastalıklar Ağını hem de Dünya çapında yüz anomalili bireylerin farkındalığı için kurulan Face Equality International ağını temsilen katıldı.

Toplantıda global çapta ilk kez 17-25 Mayıs arası kutlanacak Yüz Eşitliği Haftasına dikkat çeken Yüzümle Mutluyum Derneği ‘Eşit haklar, eşit şanslar ,farklılıklara saygı’ çerçevesinde yüz anomalili bireylerin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. Katılımcılar yüzlerine yapıştırdıkları kelebek çıkartmalarıyla ‘Yüz Eşitliği’ kampanyasına destek oldu.

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Son Güncelleme: 20.05.2019 09:37
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