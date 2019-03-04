Avrupa'nın en uzunu olacak

GÜMÜŞHANE, (DHA)

Trabzon- Gümüşhane kara yolu üzerinde yapılan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor. Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek.



1 MİLYAR LİRAYA MAL OLACAK



Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. 2020 yılında tamamlanması planlanan tünel, 1 milyar liraya mal olacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük kara yolu tünelinin ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı, çift tüplü tünel olduğu belirtildi.



'ULAŞTIRMA PROJELERİ ŞEHRİMİZİ RAHATLATTI'



Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, çalışmaların hızla sürdürüldüğü ve Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşım süresini 30 dakikaya indirecek tünelin yapımını yakından takip ettiklerini söyledi. Zigana Tüneli'nin 2020 yılında hizmete açılacağını kaydeden Çimen, "Tünel projesi şehre büyük değer katacak. Gümüşhane, İpek Yolu üzerinde geçiş noktasında, yani Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya oradan da Güneydoğu Anadolu'ya bağlayacak en rahat geçiş noktası. Zigana Tüneli'nin yüzde 52'lik bölümü geçildi. Şehrimizin en önemli geçişlerinden biri olan Çevre Yolu da geçidi. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a, dönemin başbakanı Binali Yıldırım'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Mehmet Cahit Turhan ile devletimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu yollar ve tünel projeleri şehrimizi çok rahatlattı. 2 kavşak olarak planlanmıştı, biz bunu 5 kavşak olarak tamamladık. Bu da şehre çok büyük katma değer sağlıyor. Şehir nefes almaya başladı" diye konuştu.