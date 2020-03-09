Avrasya Hastaneler Grubu’nun Başarılarını Azerbaycan’da Aldığı Uluslararası Ödül ile Taçlandırdı!

SUMRU AYDIN

“Ödül, Sağlık Yolculuğumuz İçin Büyük Bir Motivasyon Kaynağı Olacak”

Gelişen dünyanın değişen koşullarına ayak uyduran ve bu konuda önemli atılımlara imza atan Avrasya Hastanesi sağlık sektöründeki marka değerleri arasında yer alıyor. Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’ de 29 Şubat 2020 gecesi düzenlenen organizasyon ile ödülle buluşan Avrasya Hastanesi’nin İşletme Direktörü İbrahim Urlu; “ ‘Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir’ prensibiyle yaptığımız her işin temeline yüksek kalite anlayışı, taviz vermediğimiz çalışma ilkeleri, görev kabul ettiğimiz misyonlarımızı ve insan sağlığını yerleştiriyoruz.

21 yıldır hizmet verdiğimiz Türkiye’de “Sağlık Hizmet İhracatında” 2 yıl üst üste ilk 10’a girerek ve SKS’de 100 üzerinden 95 puanla büyük bir başarıya imza attık. Toplamda 50.000 metrekareye yakın kapalı alanda hizmet veren hastanelerimizde 1000’e yakın sağlık çalışanımızla, hasta ve çalışan memnuniyetini %90-95 aralığında tutarak, özellikle Onkoloji (Işın Tedavisi ve Medikal), Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahisi, Genel Cerrahi, Mikro Cerrahi, Ortopedi, Fizik Tedavi gibi branşlarda teknolojik altyapımızla ve cihazlarımızla 7/24 hizmet üretiyoruz. Sadece Türk insanına değil dünyanın birçok ülkesine ekonomik ve kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz.” Dedi.

“Kardeş Ülkeden Ödül Almak Gurur Verici”

İbrahim Urlu; “Avrasya Hastaneler Grubu olarak 7500’den fazla Azerbeycanlı hastamıza hizmet verdik ve geçtiğimiz Ocak ayı içinde Azerbaycan Bakü’de düzenlemiş olduğumuz akşam yemeğinde doktorlarımızın katılımları ve sunumlarıyla yaklaşık 200 kişilik muhteşem bir organizasyona imza attık. Türkiye Azerbaycan arası sağlık köprüsü kurma amacıyla çıktığımız yolda önce insan sağlığı dedik ve Azerbaycan’la olan dostluğumuzu sağlık alanında da ilerlettik. Dönüşümüzün ardından böyle bir ödüle layık görülmüş ve seçilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Diliyoruz ki iki kardeş ülke arasında sağlık köprüsü kurar ve güzel işler gerçekleştirerek ülkelerimizin güzel insanlarına şifa dağıtırız.” Şeklinde konuştu.