"Geldikleri Gibi Giderler" sergisi ile başlayan etkinlik "Atamızın Ankara'dan Gelişi" temalı panelle devam etti. Milli mücadelenin ilk günü heyacanıyla anlatılan panelde Atamızın ve silah arkadaşlarının verdikleri mücadele anlatılırken bir yandanda enine boyuna Atatürk konuşuldu.

Ankara Klübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan, bu anlamlı günde bu güzel etkinliklerle Atamızı anan her bir ilçeye ayrı ayrı teşekkürlerini sundu. Dört bir yandan büyük kutlamaların yaşandığı Ankara'da; Ankara Klübü derneği TSM Korosu 'Kızılca Gün" konseri ile devam eden etkinlik, Sinsin Ateşi'nin yakılması ile sürdü.

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Atamızın huzurunda Anıtkabir’de

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ANITKABİR’DE ORHAN KARAVELİ’YE ÖZEL TÖREN

26 Aralık tarihinde Araştırmacı Yazar Sayın Orhan Karaveli'nin heyet başkanlığında, Çalıkuşları Derneği ile beraber Anıtkabir'de Atanın Huzurunda, resmi bir törenle, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılını kutladık.

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ORHAN KARAVELİ TARİHİ ANLATTI

Müthiş gazeteci dostumuz Sayın Orhan Karaveli Başkomutan Atatürk’ün Ankara’ya 100 yıl önce girişini Ankara Kulübü’nde, canlı tarih Sayın Karaveli, tüm dönemin tarihi çok akıcı bir şekilde anlattı.

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ANKARA KULÜBÜ ve ÇALIKUŞLARI DERNEĞİ İLE ANLAMLI ETKİNLİK

10. Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer’in katılımıyla onurlandırdığı Ankara Klübüyle Çalıkuşları Derneği olarak ortak gerçekleştirdikleri Atamızın Ankara’ya gelişinin 100. Yılı anısına düzenlenen etkinlikteyiz mutlulukla onurla

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, İnternet iletişim medya federasyon başkanı Dr. Süleyman Basa, Yargıtay 15. ceza dairesi üyesi Ramazan Kaya ve Araştırmacı Yazar Orhan Karaveli’nin anlatımı ile 27 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen programda Suzan Mehmet Gönç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ve Keçiören Toygar Börekçi Ortaokulu’nda “Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 100. Yılında Atatürk’ü Konuşuyoruz” başlıklı konferans verildi. Çocuklar ve gençler harika, gözleri umutla parlıyor, çok mutluluk verici.









Çalıkuşu Platformu Önce Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak bana ödül plaket verdiler çok teşekkürler özellikle Avukat Tülay Bekar’a çok teşekkürler tek başına devrim olan kadın.

İMZA GÜNÜ’NDE özel ödül

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Atatürk’ün Ankaraya gelişinin 100. Yılında EMŞAV Emniyet Şehitleri Vakfı Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve Şehit Aileleriyle birlikteyiz tabii ki Çalıkuşları ile

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Duayen gazeteci büyüğüm, dostumuz Sayın Orhan Karaveli ve can dostum Avukat Tülay Bekar Papatyanın Yaprakları kitabımda röportajlarımıza ve anılarımıza yer vermiştim, kitabımı kendilerine imzaladım.

Başkent Ankara’da ve Atatürkmüzün Ankara’ya gelişinin 100. Yılında canım Tülay’a, Çalıkuşlarına çok teşekkürler ve tüm Ankaralılara misafirperverlikleri için.

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ANKARA’DA 2 İMZA GÜNÜ

İmza günlerim doğaçlama ve hep anlamlı günlere geliyor çok mutlu ve gururluyum. Atatürk’ümüzün Ankaraya gelişinin 100. Yılında, Ankara Kulübünde, Çalıkuşları Derneği ile gerçekleştirdiğimiz Papatyanın Yaprakları kitabımın imza günü, herkese teşekkürler.

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Çocuklar gençler öyle şahane ki; kitabımı imzaladım, Suzan Mehmet Gönç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 100. Yılında Atatürk’ü Konuşuyoruz” başlıklı konferans verildi, ödülüm ile beraber kitaplarımı gençlere imzaladım, gözlerindeki sevinç en büyük mutluluktu