Aslı Duru’dan ‘Aslında İşin Aslı Yayınları’

HABER: ANIL SURAL

Bunların arasında FBTV’nin eski muhabiri ve spikeri Aslı Duru’nun yayınları dikkat çekiyor…



Sosyal medya Platformu Instagram üzerinden 1 Nisan’dan bugüne hemen her gece saat 22.30 da Aslında İşin Aslı adını verdiği yayınıyla oldukça renkli simaları bir şekilde ekrana taşıyor.



Başarılı spiker her iş kolundan farklı mesleklere sahip isimleri yayınında konuk ederken bir bakıyorsunuz sınır ötesine ABD’ye Washington temsilcisine bağlanmış. Bir bakıyorsunuz Seksenler Dizisi oyuncularının evinde sohbet ediyor…



Sorduğu sorular, belli bir zaman dilimini kelimelere dökmesi ve bir söyleşiyi yönetme kabiliyeti üst düzeyde…





Bu pandemi günlerinde Aslı Duru’ya kulak verin sizlerde bu keyifli yayınlara ortak olun derim… Yeniden tüm samimiyeti ve tecrübesiyle Aslı Duru’yu umarım ekranlarda görebiliriz…



İşte size bugüne kadar ‘Aslında İşin Aslı’ yayınına katılanlardan bir kesit:



İlk yayın konuğu yine FBTV den spiker Zeynep Tandoğan oldu. Karşılıkları enerjileri yüksek olan Aslı ve Zeynep eski yılları yad ettiler ve spikerliğin aslında işin aslı nın ne denli zor olduğunu vurguladılar…

İkinci yayın konuğu da yine spiker Dilşad Terzioğlu’ydu ve ABD Los Angeles'ta bebeğini kucağına almak için gün sayan Dilşad Türkiye’ye ülkesine çağrıda bulundu lütfen evde kalın dedi.





Eski milli voleybolcu Violet Duca ile yayınlarına devam eden Aslı Duru eski voleybol yılları yolculuguna bizi de götürdü



Karşımıza bu kez da kariyerinde 10 lig şampiyonluğu bulunan ve bunun 7sini FB formasıyla yaşamış Türk Kadın Basketbolunun marka isimlerinden Nevriye Yılmazla çıktı Aslı… Ardından sırasıyla spiker Pelin Kozan, eski milli basketbolcu Tamer Oyguç, FB Beko Takım Menajeri Cenk Renda ki atlattığı Covid19 a ilişkin akıllarda kalan sözü- hastanede psikolojim çöktü… yine basketbolcu Duygu Ekşi ve eşi Arslan Ekşi, Sunucu ve başarı eğitmeni Başak Koç, eski milli voleybolcu Gülnaz Ensü Kaplan, FE Beko Basketbol Operasyonlar Direktörü Defne Patır, ABD Önce Vatan Gazetemiz Washington temsilcisi Anıl Sural, Fox News’ten Elvan Katmer de ABD’ye ilişkin bilgilerini paylaştı… FB Futbol takımı teknik direktör yardımcılığında bulunmuş degerli spor adamı Önder Özen de 2008 li yıllara götürdü hepimizi Sevilla coşkusunu yaşadık…



Ve son olarak ta Seksenler Dizisi oyuncularından cok sevilen isimler Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un evine bağlandı Aslı Duru içten samimi ve bol gülümseme ile gecen sohbet yine saatin nasıl geçtiğini unutturdu…



Aslında İşin Aslında bakalım önümüzdeki günlerde nasıl konuklarla nerelere gideceğiz.