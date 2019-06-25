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Askerlik yolunda at sırtında 630 kilometre

İzmir'in Buca ilçesinde yapacağı kısa dönem askerlik için memleketi Sivas'tan Ankara'ya at sırtında yola çıkan Ahmet Turan Duman (28), 14 günde başkente ulaştı. Duman, ilk iş olarak yorucu yolculukta birisi düşen, diğerleri yıpranan atının ayaklarındaki nalları değiştirdi. Askerdeyken bakamayacağı için atını satışa çıkaran Duman, perşembe günü otobüsle Buca'daki birliğine gidecek.

Askerlik yolunda at sırtında 630 kilometre

İzmir'in Buca ilçesinde yapacağı kısa dönem askerlik için memleketi Sivas'tan Ankara'ya at sırtında yola çıkan Ahmet Turan Duman (28), 14 günde başkente ulaştı. Duman, ilk iş olarak yorucu yolculukta birisi düşen, diğerleri yıpranan atının ayaklarındaki nalları değiştirdi. Askerdeyken bakamayacağı için atını satışa çıkaran Duman, perşembe günü otobüsle Buca'daki birliğine gidecek.

25 Haziran 2019 Salı 12:26
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Askerlik yolunda at sırtında 630 kilometre

ANKARA - Yiğidolar Atlı Spor ve Binicilik Kulübü'nde 4 yıldır eğitmenlik yapan Ahmet Turan Duman, İzmir Buca'da yapacağı kısa dönem askerlik için, birliğine uzanan yolun Ankara'ya kadar olan kısmını at sırtında gitmeye karar verdi. Duman, kulüpte bulunan kendisine ait 'Yıldız' adlı atını süsleyip Türk bayrağı asarak, 14 gün önce yola çıktı. Duman, atıyla 630 kilometre yol kat ederek Ankara’ya ulaştı. 6 gün olarak planladığı yolculuğunu, hava koşulları ve yaşadığı aksilikler nedeniyle 14 günde tamamlayan Duman, yol boyunca uğradığı şehirlerde, ilçelerde, beldelerde yaklaşık 500 çocuğu atına bindirdi, çocuklara binicilik ve at kültürünü aşılamaya çalıştı.

İLK İŞ NALLARI DEĞİŞTİRDİ

Duman, Ankara'da ilk iş olarak, yorucu yolculuk sırasında birisi düşen, diğerleri de yıpranan atının ayaklarındaki nalları değiştirtti. Askerdeyken masraflarını karşılayamayacağı için atını internet üzerinde satışa çıkaran Duman, atı sattıktan sonra perşembe günü otobüsle Buca'daki birliğine yola çıkacak.

'BİNİCİLİK VE AT KÜLTÜRÜNE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM'

Duman, küçüklüğünden bu yana atıyla şehirlerarası yolculuk yapmak istediğini, bu hayalini askerlik öncesi gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Duman, "Binicilik ve at kültürüne dikkat çekmek istedim. Ayrıca Türk kültüründe askerliğin çok önemli bir yeri var. Bizim için geçmişten de atlar çok önemliydi. Bunlara dikkat çekmeye çalıştım. Modernizmin içerisinde hepimiz bir hayat mücadelesi veriyoruz. Atlardan ve doğadan uzak kaldık, bunlardan uzak kalmamak için böyle bir farkındalık yaratmaya çalıştım, amacım buydu" dedi.

'KENELER VE DUŞ ALAMAMAK SORUN OLDU'

Yolculuk sırasında çeşitli sorunlarla karşılaştığını da anlatan Duman, şöyle konuştu:

"Ben dağ yollarını, patika yolları kullandığım için 630 kilometre yol kat ettim Ankara'ya kadar. Duş alamamak büyük sorun oldu. Derede, ırmakta yıkanmayı düşündüm ama her zaman olmuyor. Köy muhtarları yardımcı oldular bu konuda. Yıldız’ın arpasını bulmakta sıkıntı çektik. Kendi ihtiyaçlarım 8 kiloyken Yıldız’ın ihtiyaçları 20 kiloya yakındı, bu biraz yük oldu. Nalı düştü, nalbant bulamadık. Yozgat tarafında kene tuttu. O tarafın keneleri can alan cinsten. Yaklaşık 50 kene Yıldız’a musallat oldu. İlacını aradık bulduk, 2 gün dinlendik. Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bu konuda çok destek oldu, kenelerden kurtardılar."

'YILDIZ'I SAHİPLENDİRECEĞİM'

Duman, atını satmak istediğini söyleyerek, "Yıldız'ı bir at çiftliğine, olmazsa en az benim kadar merhametli ve sevgiyle davranacak birine sahiplendireceğim. Atın aylık masrafı bir hayli fazla oluyor. Ben askerde olacağım, bunun haricinde de biraz birikmiş borçlarım var. Bu şekilde bir çözüm yolu bulmaya çalışacağım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Askerlik Yolunda At SırtındaİzmirBucaAhmet Turan Duman
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