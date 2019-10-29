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Artvin’de ‘imece’ geleneği yaşatılıyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde 'imece' kültürünü yaşatan Dikyamaç köylüleri, bir araya geliyor, türküler eşliğinde dut, bal, süt, şeker ve un karışımı ile fındık ve ceviz katılarak kurutulduktan sonra elde edilen besin değeri yüksek köme yapıyor. Köylülerin 'imece' geleneğinde renkli görüntüler yaşanıyor.

Artvin’de ‘imece’ geleneği yaşatılıyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde 'imece' kültürünü yaşatan Dikyamaç köylüleri, bir araya geliyor, türküler eşliğinde dut, bal, süt, şeker ve un karışımı ile fındık ve ceviz katılarak kurutulduktan sonra elde edilen besin değeri yüksek köme yapıyor. Köylülerin 'imece' geleneğinde renkli görüntüler yaşanıyor.

29 Ekim 2019 Salı 11:50
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Artvin’de ‘imece’ geleneği yaşatılıyor

ARTVİNArhavi ilçesi Dikyamaç köyünde ‘imece’ geleneği yaşatılıyor. Köylüler, her yıl ekim ayının sonunda köy meydanında toplanarak birlikte kahvaltı yapıyor, ardından dut, bal, süt, şeker ve un karışımından fındık ve ceviz katılarak kurutulduktan sonra elde edilen besin değeri yüksek köme yapıyor. Köylüler, getirdikleri odunlarla ateş yakıyor, evlerinde hazırladığı şırayı ortak bir kazana dökerek kaynatıyor, iplere dizilen fındık ve cevizleri de ağaçlara asarak bekletiyor. Kazan kaynarken kemençe eşliğinde birlikte şarkılar söyleyip eğlenceli anlar yaşayan köylüler, hazırlanan kömeleri ise aralarında paylaşıyor.

Eskiden bu anıları büyüklerinden dinlediklerini anlatan Yüksel Özban “Biz de birlik ve beraberliğimiz için bu geleneği yaşatmak istedik. İmece kültürü ile hem kaynaşıyoruz, hem de komşuluk ilişkilerimiz gelişiyor” dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 29.10.2019 04:57
Anahtar Kelimeler:
ArhaviArtvinImece Kültürü
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