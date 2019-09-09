Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100400
ALTIN
278.281
DOLAR
5.7281
STERLİN
7.0779
EURO
6.3230
Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde 
Son Dakika
EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 15'E...
Keyif dolu 10 klip
Keyif dolu 10 klip
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri çıktı
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri...
Marmaris'te orman yangını
Son Dakika
Marmaris'te orman yangını
Okul alış-verişine çıkacaklar dikkat!
Okul alış-verişine dikkat!
İş fırsatları için hemen tıkla!

Arnavutluk gizemli katamaranı konuşuyor: Atik Bey’in sırrı

Türk bayrağı taşıyan ‘Atik Bey’ isimli katamaran Arnavutuk’un Şingin sahiline 12 mil mesafede motoru çalışır halde boş olarak bulundu. Katamarandan 31 yaşındaki Sezgin Yavuz’a ait belgeler çıktı. Arnavutluk basınının yerel polise dayandırarak verdiği bilgilere göre, teknede uyuşturucu ya da kaçak yolcu taşınmış olabilir.

Arnavutluk gizemli katamaranı konuşuyor: Atik Bey’in sırrı

Türk bayrağı taşıyan ‘Atik Bey’ isimli katamaran Arnavutuk’un Şingin sahiline 12 mil mesafede motoru çalışır halde boş olarak bulundu. Katamarandan 31 yaşındaki Sezgin Yavuz’a ait belgeler çıktı. Arnavutluk basınının yerel polise dayandırarak verdiği bilgilere göre, teknede uyuşturucu ya da kaçak yolcu taşınmış olabilir.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:16
12 Okunma
Arnavutluk gizemli katamaranı konuşuyor: Atik Bey’in sırrı

DHA

Atik Bey isimli katamaran 25 Ağustos’ta iki kez Hırvatistan’ın Trogir Limanı’ndan çıkış yaptı. Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre ilki yerel saatle 06.32’de, diğeri ise 09.25’teydi. 14 metrelik Atik Bey’in rotası çok yakındaki Split Limanı’na oldu. Buradan da aynı gün saat 16.49’da çıkış yapıldı. Atik Bey, Split’ten sonra yine Hırvatistan’a bağlı Korcula Adası’na yanaştı. 28 Ağustos’ta rota bu kez Karadağ’a bağlı Budva oldu. Kamataran 30 Ağustos’ta yerel saatle 17.03’te Budva’dan ayrıldı. Uydudan yerini gösteren AIS sistemini 2 Eylül 2019 günü saat 17.41’de Adriyatik Denizi’nde kapattı.

Arnavut balıkçılar önceki gün Türk bayrağı taşıyan Atik Bey’i Şingin sahiline 12 mil açıkta gördü. Arnavutluk Sahil Güvenlik ekiplerine teknenin rüzgârla sürüklendiği bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri Atik Bey’e çıktığında katamaranda kimseyi bulamadı. Motorlar çalışır haldeydi. Katamaranda Türk vatandaşı Sezgin Yavuz adına düzenlenmiş pasaport bulundu. Teknenin bayrak direğine Türk bayrağının altında Galatasaray bayrağı çekildiği belirlendi.

Şingin Limanı’na çekilen Atik Bey’de Arnavut polisi detaylı inceleme yaptı. Tiran’dan gelen ekipler aynı zamanda İnterpol’den de destek istedi. Arnavutluk basınında yer alan bilgilere göre, polis teknede uyuşturucu ya da kaçak yolcu taşınma ihtimali üzerinde duruyor. Yine basında yer alan bilgilere göre, teknede pasaportu bulunan Sezgin Yavuz’un Arnavutluk’ta yaşayan akrabaları tekneyi teslim almak için polise başvuruda bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutlukKatamaranAtik BeySırönce VatanTekne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çöpler, cep telefonu uygulamasıyla toplanacak
Çöpler, cep telefonu uygulamasıyla toplanacak
SUDEH SOTODEH artık instagram’da
SUDEH SOTODEH artık instagram’da
Marmaris'te orman yangını
Marmaris'te orman yangını
Piri Reis'in kitabında "Batnoz" ismiyle geçen ada, PATMOS ADASI
Piri Reis'in kitabında "Batnoz" ismiyle geçen ada, PATMOS ADASI
Başkent'te toplu taşımaya zam
Başkent'te toplu taşımaya zam
Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan, silahlı saldırıda öldü
Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan, silahlı saldırıda öldü
ALAÇATI'NIN RÜZGARI KORUNCUKLAR İÇİN ESTİ
ALAÇATI'NIN RÜZGARI KORUNCUKLAR İÇİN ESTİ
Dr. Muhammed Hanefi Aytekin Uzman Doktor oldu
Dr. Muhammed Hanefi Aytekin Uzman Doktor oldu
KIYAMETİN KOPMADIĞI TEK YER: ŞİRİNCE
KIYAMETİN KOPMADIĞI TEK YER: ŞİRİNCE

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans