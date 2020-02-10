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Arama çalışmaları 7'nci gününde

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Aksu Deresi yatağında çalışma yaparken iş makinesinin suya yuvarlanması sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27), arama çalışmaları 7'nci günde devam ediyor.

10 Şubat 2020 Pazartesi 10:23
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Arama çalışmaları 7'nci gününde

Düzce'de, 4 Şubat Salı günü, Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Aksu Deresi yatağında, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında iş makinesi, dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz, akıntıya kapıldı. AFAD, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi, Yılmaz'ı arama çalışması başlattı. Ekipler, arama çalışmalarında cuma günü, Yılmaz'a ait olduğu sanılan, Aksu Deresi'nde dallara takılmış mont bulurken, dün de aynı bölgede tişörtünü buldu. 7'ncı günde de dere yatağı ile çevresinde, kıyıda ve suda arama çalışmaları sürerken, drone yardımı ile havadan kontroller de devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceGölyakaAksu DeresiKayıpAramaMuhammet Yılmaz
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