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Antalya’daki afette 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralı, 1 kişi kayıp

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’daki fırtına ve hortum felaketleri ile ilgili rakamları açıkladı. Kurum, “2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 13 vatandaşımız yaralandı. 1 vatandaşımızın ise kayıp bilgisi var. Arama çalışmaları devam ediyor. Yaptığımız tespitlere göre Kumluca’da 2 bina tamamen yıkılmış vaziyette. 21 ağır hasarlı, 208 az hasarlı olmak üzere toplamda 229 binada hasar tespiti yapılmış. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarına devam ediyorlar” dedi.

Antalya’daki afette 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralı, 1 kişi kayıp

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’daki fırtına ve hortum felaketleri ile ilgili rakamları açıkladı. Kurum, “2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 13 vatandaşımız yaralandı. 1 vatandaşımızın ise kayıp bilgisi var. Arama çalışmaları devam ediyor. Yaptığımız tespitlere göre Kumluca’da 2 bina tamamen yıkılmış vaziyette. 21 ağır hasarlı, 208 az hasarlı olmak üzere toplamda 229 binada hasar tespiti yapılmış. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarına devam ediyorlar” dedi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 17:25
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Antalya’daki afette 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralı, 1 kişi kayıp

KARAMAN,(DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretler ve küçük sanayi kooperatifi anahtar teslim törenine katılmak için Karaman’a geldi. Karaman Valisi Fahri Meral’i ziyaret eden Bakan Kurum, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Murat Kurum Antalya’da yaşanan fırtına ve hortum sonucu oluşan felaketlerle ilgili rakamlar paylaştı. Kurum, “ Önceki gün Antalya’nın Kemer, Kumluca, Finike ilçelerinde meydana gelen hortum afetinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 13 vatandaşımız da yaralandı. 1 vatandaşımızın ise kayıp bilgisi var. Arama çalışmaları devam ediyor. Buradan vefat eden vatandaşlarımız için başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Antalyamıza geçmiş olsun. Antalya’da afetten hemen sonra Bakanlık olarak harekete geçtik. İl Müdürlüğümüz ekipleri hasar tespit, enkaz kaldırma çalışmalarına ivedilikle başladılar. Kemer, Finike ve Kumluca ilçelerinde ön hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Yaptığımız tespitlere göre Kumluca’da 2 bina tamamen yıkılmış vaziyette. 21 ağır hasarlı, 208 az hasarlı olmak üzere toplamda 229 binada hasar tespiti yapılmış. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarına devam ediyorlar” dedi.

KAZIM KARABEKİR PAŞA'YI ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karaman’ın Kazım Karabekir ilçesinde 'Kazım Karabekir Paşayı Anma Programı'na katıldı. 

Kazım Karabekir Belediyesi Kültür Sitesi Salonu'nda, Kazım Karabekir Paşa’nın 71’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:

“Kazım Karabekir ismi her şeyden önce, milletimizin gönlüne, kalbine kazınmıştır. Yani siz sokak tabelalarından kaldırarak, bu ismi silemezsiniz, silemeyeceksiniz diye ifade etmiştik. Gazi Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir Paşamız. İstiklal Harbi'nin en önemli önderi ve en büyük iki kahramanıydı. İstiklal Harbi'nin ilk dakikalarından itibaren, büyük bir ittifakla, dostluk ve kardeşlikle hareket ettiler. Ve milletimize bir vatanı armağan etmek için canlarını dişlerine taktılar. Geceyi gündüze azık ettiler. Bugün de ülkemize o dönemin bir benzerini yaşatmak isteyenler var. Ülkemizi sıkıştırmak bölmek isteyenler var. Tüm yolları hatta darbeyi bile deneseler bile başaramadılar, başaramayacaklar” dedi.  

Bakan Murat Kurum, "Biz 15 Temmuz’da milletin bütünlüğü için biz bu mücadeleyi verdik. O gün de birçok şehidimiz birçok gazimiz oldu. Dolayısıyla vatanın bütünlüğü ve birliği için mücadele vermiştir” diye konuştu. Kurum'un bu sözleri salondakiler tarafından alkış aldı.

DHA

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AntalyaAfetYaralıKayıpönce VatanBakan Kurum
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