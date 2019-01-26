Antalya'da hortum faciası

ANTALYA, (DHA)

Dün öğlen saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış ve fırtına, kent merkezinin yanı sıra Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde de etkili oluyor. Fırtına nedeniyle pek çok yerde ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, tabelalar uçtu.

Gök gürültülü yağış nedeniyle oluşan su birikintileri trafikte bulunan sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışın etkisiyle kent bazı bölgelerine gece boyunca elektrik verilemedi.

KONYAALTI'NDA HORTUM

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı açıklarında sabah saatlerinde dev bir hortum oluştu. Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta oluştuğu görülen hortum kısa sürede büyüyüp, ilerlemeye devam etti. Deniz yüzeyinde suları savurarak yoluna devam eden hortumu barınaktaki balıkçılar cep telefonlarıyla görüntüledi.



Denizden gökyüzüne kadar uzanan devasa hortum görüntülerde anbean yer aldı. Hızla ilerleyen hortumun daha sonra gözden kaybolduğu görüntülere yansıdı.

HAVALİMANINDA DA HORTUM



Muratpaşa ilçesi Lara sahilinde de hortum oluştu. Denizde başlayan hortum karada ilerleyerek seralara zarar verdi. Kırcami bölgesindeki çok sayıda sera hortum nedeniyle hasar gördü. Kent merkezinde hortumun görüldüğü diğer bir nokta ise Antalya Havalimanı çevresi oldu. Güzeloba Mahallesi'nde oluşan hortum havalimanı kadar ilerledikten sona etkisini kaybetti. Hortumun geçtiği noktalarda ağaçlar devrildi, tabelalar uçtu, enerji nakil hatları zarar gördü.

VALİ KARALOĞLU: HORTUM, 2 UÇAK VE 1 POLİS HELİKOPTERİNE ZARAR VERDİ



Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, hortumun zarar verdiği Antalya Havalimanı'nda son durumu inceledi. Vali Münir Karaloğlu, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepimize geçmiş olsun, milletimize geçmiş olsun. Üç gündür Antalya'da beşinci hortum vakasını bugün saat 10.58 civarında Antalya merkez havaalanımızı da içine alacak şekilde yaşadık. Saatte 133 kilometre hızla güney yönlerinden esen bir fırtına ve hortum oluştu. Havalimanımızda maalesef 2 otobüsümüz, 1 minibüsümüz, 2 merdivenimiz devrildi. 2 uçakta ve 1 polis helikopterinde de kısmi hasarlar oluştu" dedi.





12 YARALI HASTANELERE SEVK EDİLDİ



Havalimanında yolcu otobüslerindeki yolcuların da içerisinde bulunduğu 12 yaralı olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, "Yaralılar havaalanından hastanelerimize sevk edildi. Bunların içinde hayati tehlikesi olan yok. Sarı ve yeşil kod hastalarımız. Şu anda Antalya Havalimanı hem geliş hem gidiş yönünde hava trafiğine açık. Herhangi bir sorun yok" diye konuştu.



'VATANDAŞLAR UYARILARI DİKKATE ALSIN'



Hava durumuyla ilgili de bilgileri paylaşan Vali Karaloğlu, şöyle devam etti:



"Meteoroloji müdürlüğümüzden almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda da şu anda havanın ağır kısmının geçtiğini, Antalya'nın doğusuna doğru fırtınanın devam ettiğini, Serik, Manavgat ve Alanya bölgesinde yağışın devam edeceğini ve Antalya merkezde bugün ve yarın sağanak yağışların daha düşük hızla devam edeceğini ifade edebiliriz. Özellikle vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Biz meteorolojiden aldığımız uyarıları, Antalya Valiliği'nin internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarımızda vatandaşlarımıza bildiriyoruz. Vatandaşlarımız bu uyarıları dikkate alsınlar ki mal ve can kayıpları olmadan bu süreci yönetebilelim. Kentte vatandaşımızın oluşan hasarını, zararını, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber bütün arkadaşlarımızla sahada, gidermeye çalışıyoruz. Enerji nakil hatlarında oluşan hasar dolayısıyla Muratpaşa, Aksu, Finike ve Kumluca ilçemizde kısmi olarak enerji veremediğimiz bölgeler var."

ANTALYA'DA BU KEZ DOĞU İLÇELERİ İÇİN UYARI



Antalya'da olumsuz hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 'Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli yağış ve fırtına' uyarısı yaptı. Bugün öğleden sonra başlaması beklenen kuvvetli yağış ve fırtınanın, Pazar gecesi saat 03.00'e kadar süreceği belirtildi. Uyarıda, şöyle denildi:



"Antalya çevrelerinde gece saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli yağışların, Antalya il merkezi ve batı ilçelerinde etkisini kaybederek, aralıklı sağanak yağışların devam edeceği beklenmektedir. Öğle saatlerinden itibaren Antalya’nın doğu ilçelerinde(Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş) Pazar gece saatlerine kadar yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(50-75 kg/m²) olacağı tahmin edilmektedir. Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağışla birlikte Cumartesi akşam saatlerine kadar rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde(60-90 km/saat) eseceği beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."



HORTUM ANINU YOLCULAR GÖRÜNTÜLEDİ



Antalya Havalimanı'nı vuran hortum aprondaki otobüste uçağa binmek için bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Apronda ilerleyen hortumun bir uçağın yanından geçtiği anlar görüntülere anbean yansıdı.



'VALLAHA GELİYOR'



Görüntülerde yolcuların "Bu tarafa gelmesin" dedikleri duyulduktan saniyeler sonra otobüse doğru hızla ilerleyen hortumu gören "Vallaha geliyor" diye bağırdıkları yer aldı. Yolcuların çığlıkları arasında otobüsün üzerinden geçen hortumun savurduğu parçaların otobüse çarpma sesleri duyuldu. Bu sırada yolcuların "Cam kırıldı" dediği görüntülere yansıdı. Hortum uçağın yanından geçtiği sırada ise uçağın hemen yanında duran otobüsü devirdiği görüldü.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA VE KAR UYARISI



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Antalya'nın doğu ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Bugün saat 06.00 sıralarında başlayan yağışın, 27 Ocak Pazar günü saat 06.00'ya kadar devam edeceği kaydedildi. Kent merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli yağmurla birlikte fırtınanın etkili olacağı kaydedilen açıklamada, rüzgarın güney yönünden saatte 70 ila 100 kilometre hızla eseceği vurgulandı. Açıklamada vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, soba zehirlenmesi ve çatı uçmalarına karşı dikkatli olmaları istendi.

ANTALYA'DA YAŞAM FELÇ OLDU



Antalya'da geçen çarşamba günü başlayan ve dün gece etkisini iyice artıran kuvvetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentin birçok noktasında fırtına nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Çöp konteynerleri ve tabelalar yola savruldu. Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin zarar görmesi nedeniyle birçok bölgeye enerji verilemiyor.





DOLU YAĞDI, TRAFİK KİLİTLENDİ



Kuvvetli yağış ve fırtına kent merkezinde trafiği de olumsuz etkiledi. Yağmurun zaman zaman yerini dolu yağışına bırakması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. 100. Yıl Bulvarı, Yener Ulusoy Caddesi, Güllük ve Konyaaltı caddelerinde görüş mesafesinin kaybolması nedeniyle sürücüler ilerleyemedi ve durmak zorunda kaldı. Yağış nedeniyle kent genelinde çok sayıda maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Kentin ana bulvarı 100. Yıl'da ağaçlar yola devrildi ve ulaşım güçlükle sağlanıyor.



CAMİ MİNARESİ YIKILDI



Kent merkezinde saatteki hızı 103 kilometreye ulaşan rüzgar, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde bir caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Minarenin devrilen parçaları nedeniyle caminin bazı camları kırıldı, çevresindeki ağaçlar ve oturma alanları zarar gördü.



Kuvvetli rüzgar denizde ise dev dalgaların oluşturdu. Konyaaltı sahilinde oluşan dalgaların boyu 5- 7 metreye ulaştı. Falezlere çarpan dalgaların boyu ise 20- 30 metreyi buldu.



RÜZGAR HIZI 103 KİLOMETRE



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Antalya kent merkezine son 24 saatte metrekareye 90 kilogram, Kemer ilçesine 111 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Açıklamada, kent merkezindeki rüzgar hızının saatte 103 kilometreye ulaştığı vurgulanırken; rüzgar hızının Kemer'de 96, Aksu'da 91 ve Serik'te ise 88 kilometre olduğu belirtildi.

İŞ YERLERİNDE ZARAR BÜYÜK



Antalya'da hortum nedeniyle Lara'daki Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi. Yan yana hizmet veren restoran, diş hastanesi ve çiçekçinin önündeki dev reklam tabelaları devrilerek çevreye saçıldı. İş yerlerinin camlarını kıran hortum, binaların duvarlarını yerinden söktü.



Hortum sırasında korkudan dükkanın içine kaçtığını belirten Gökhan Gali Gökmen, deprem olduğunu düşündüğünü söyledi. Hortum ile birlikte tabela ve güneşliklerin yerinden sökülerek etrafa savrulduğunu anlatan Gökmen, "Hortumla birlikte dolu yağmaya başladı. Göz gözü görmedi. Çok korktuk ve dükkanımızın içine doğru kaçtık. Dışarısı sessizleştiğinde ise manzarayı görünce şaşkına döndük. Yan yana üç iş yerinin camları kırılmış, sandalyeleri etrafa saçılmıştı. Savaş alanı gibiydi. Tesellimiz can kaybı olmaması. Maddi hasarımızı bir şekilde karşılayacağız" dedi.



Yaşanan olayın ardından bölgeye itfaiye sevk edildi. Ardından gelen belediye ekipleri enkazı kaldırmak için çalışma yaptı.