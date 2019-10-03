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ANTALYA CENNET

Antalya, ülkemizin turizm cenneti, masmavi denizi, ayak basılmamış koyları, müthiş tarihi ve canlı hayatıyla emsalsiz güzel, huzurlu bir şehrimiz. Antalya gezimizin ilk durağı Antalya Arkeoloji müzesi oldu.

ANTALYA CENNET

Antalya, ülkemizin turizm cenneti, masmavi denizi, ayak basılmamış koyları, müthiş tarihi ve canlı hayatıyla emsalsiz güzel, huzurlu bir şehrimiz. Antalya gezimizin ilk durağı Antalya Arkeoloji müzesi oldu.

03 Ekim 2019 Perşembe 17:01
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ANTALYA CENNET

OLYMPOS Antalya liman

ANTALYA - Kızım Damla Arkeoloji okuduğu İÇİN ilgimiz merakımız olduğu ve mitolojiyi de sevdiğimiz için uzunca bir süre ayırıp Arkeoloji müzesini gezdik , bazı eserlerin de yurt dışına kaçırılmış olduğunu, yakın zamanda getirildiğini öğrendik . Gerçekten tavsiye ederim giderseniz mutlaka gezin, Anadolu tüm medeniyetin doğduğu topraklar , çok şanslıyız ve genlerimizde taşıdığımıza inanıyorum bu özellikleri atalarımızdan aldığımız ...

 

  

   

   

  

  

 

      

     

 

  

ADRESAN

  

   

Antalya’da tekne gezisi bir haftalık tatile bedel geldi bize, zamanınız çok kısıtlıydı onun İÇİN tercih ettik , çok da iyi etmişiz. Canım dostum Antalya’da yaşayan Demet tavsiye etti, Adresandan koyları gezmek üzere , Kızım, eşim, teyzem , Dayım ve ben açıldık masmavi denizlere. Deniz bende hep sonsuzluk ve özgürlük duygusu uyandırır,aşığım denize. İlk durağımız fosforlu denizi olan ve mağarasına yüzerek girdiğimiz koyun ardından, birbirinden şahane koylarda carettalar ile deniz kaplumbağaları ile yüzme şansımız oldu şükür. Ülkemizin her köşesi ayrı bir cennet , değerini bilelim dostlar .  Bir koyda da güzellik getirdiğine inanılan çamurları kadın erkek yüzüne tüm vücuduna sürmekten çekinmedi ben uzak durdum. Mutlu huzurlu enerjik ve yaratıcı hissediyorsunuz kendinizi, daha önce de Üçağızlar da tekne gezisi yapmıştık, cennet vatanımızı bir de denizden keşfetmeli , öyle çok gidilmedik yerler var ki daha, ben gibi doyumsuz bir gezgini oldukça heyecanlandırıyor yeni mekanlar , hele ki yurdumun nadide köşeleri ise ...

   

Antalya’da dünyaca meşhur Konyaaltı plajı çok güzel , yeni düzenleme ile bazı bölgeler özel ücretli, bazı yerler de halk plajı şeklinde derlenmiş ücretsiz, insanlar sakin huzurlu mutlu, tatil beldelerinde sanki yavaşlatılmış bir hayat var ve sizde dahil oluyorsunuz buna ister istemez, onca şehir koşturmacasının ardından iyi geliyor , kısa bir süre için. Kemer, Belek , Alanya , Side taraflarına gidemedik bu sefer. Can dostumun çiçekçi dükkanı Laradaydı, ilk onu görmeye uğradım, çok özlemiştik birbirimizi , pozitif enerji uygulaması , çakraların açımı, sonrasındaki buluşmamızda pandül eğimi uygulaması yaptım ve kendisine çok iyi geldiğini , yaşamında mucizevi gelişmeler olduğunu söyleyince çok mutlu oldum , açık olan insanların alması daha kolay oluyor , fiziksel ve ruhsal sağlığa kavuşmanın yanında, farkındalık artıyor. Herkese nasip olmasını diliyorum . Şifalı özel taşlarımızı ve hediyeliklerimizi de aldık . Elbette Lara plajları da muhteşem.

   

Antalya liman uğranmazsa olmaz yerlerden , kale içini gezip güneşte kavrulduktan sonra serin denizlere dalar gibi şahane parkta tüm deniz ayaklarımızın altındayken soğuk içeceklerimizi aldık, kuş cıvıltıları içinde , her yer doğa ve tarihi güzellikle dolu, maşallah her yer fışkırıyor.

   

 

   

 

 

OLYMPOS 

Tekne gezimizin ardından tatlı rehavete düşmüş iken kızımın ve bizim de engelleyemediğimiz merakımızla OLYMPOSa gittik, neyse ki güneş şiddetini yitirmişti , Helen, Roma , Bizans tarihlerinin kalıntılarını, şehir hayatlarını anlatan kalıntılarını gezdik. O zamanda sahip oldukları , kültür medeniyet etkileyici , tiyatroları çok büyüktü, sanata hep önem vermişler . Yasalar düzenlemeler, tabii kızımın rehberliğinde süratle ama hiç bir yeri atlamadan, bazen tırmanarak bazen tahta köprülerden geçerek deniz kıyısına kadar olan yerleri keyifle gezdik.

       

Antalya gezimiz unutulmaz anılar ile sona erdi, bu anları sizinle paylaşmak istedim dostlar ve şiddetle tavsiye ederim, mutlaka görmediğiniz yerler kaldıysa oraları da ziyaret edin, turistler tadını çıkarıyor , tarihimizi yerinde görmek ayrı keyif. Sevgiler .

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 03.10.2019 10:47
Anahtar Kelimeler:
KonyaaltıAdresanOlymposGeziPapatyaönce VatanFunda Akosman Erman
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