ANKARA HADİ POYRAZOĞLU KUKLA VE KARAGÖZ FESTİVALİ BAŞLIYOR

FUNDA AKOSMAN

İSTANBUL

Ankara’nın ulusal ve uluslararası platformlarda ekonomik tarihi, sosyal, kültürel, sanatsal açıdan hak ettiği yeri olan bir Başkent olması için faaliyette bulunmak amacıyla 1984 tarihinde kurulan, Ankara’nın 25 ilçesinde yaklaşık 110 bin üyesi bulunan AHID Ankaralılar derneği Genel Başkanı Hilmi YAMAN önderliğinde Ankara’nın değerlerini korumak ve tanıtmak amacıyla projeler yürütmektedir.

Hâdi Poyrazoğlu Geleneksel Türk Tiyatrosunu Yaşatma Derneği 2016 tarihinden bu yana T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte birçok etkinlikte faaliyet göstermiş olup, Geleneksel Türk Tiyatrosu Hizmet Ödülü (1996) (UNIMA – Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği Türkiye Milli Merkezi) sahibi aynı zamanda Türkiyenin çeşitli illerinde faaliyet gösteren köklü firması Kukla Kebapların (Hadibey İskender)kurucusu Hâdi Poyrazoğlu’nun anısını ve kukla geleneğini yaşatmak, kukla sanatını gelecek nesillere aktarmak amacıyla yola çıkmış bir sivil toplum kuruluşudur.

Bu Festivalde AHID Ankaralılar Derneği adına Genel Başkan Yardımcısı Sanem ARIKAN ile Hadi Poyrazoğlu Geleneksel Türk Tiyatrosu Yaşatma Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Umut Şafak POYRAZ ile birlikte koordine edeceklerdir.

21 Mart Dünya Kukla Günü’nden başlayarak 21- 27 Mart tarihlerinde Ankara’da Hâdi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivalinde HEP BİRLİKTE yiz. Öncelikli amacımız; Kukla ve Karagöz sanatını tanıtmak, yaşatmak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmaktır.

Aynı zamanda ustalara saygı geleneğimiz çerçevesinde Kukla, Karagöz ve Tuluat ustası olan Hâdi Poyrazoğlu’nun anısını yaşatmak ve gelecek nesillere bu üstadı tanıtmak amacıyla festivalimize Hadi Poyrazoğlu ismini verdik.

Bu amaçtan hareketle 21 Mart Dünya Kukla Günü’nden başlayarak 21- 27 Mart tarihlerinde Ankara’da Hâdi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivalinin düzenliyoruz. Festival Paydaşlarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara Kent Konseyi, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Altındağ Belediyesi, BHS Grup, Pusula call Canter, Etka Ajans, AHİD Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet edenler Derneği, Hadibey Ankara Lezzetleri Restoranıdır.

Festival süresince Ankara Altındağ’da 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezinde gerçekleştireceğimiz açılışla başlayarak Ankara’nın çeşitli bölge ve ilçelerinde yedi gün boyunca toplamda 7 Kukla oyunu, 8 Karagöz oyunu, Gazi Üniversitesi (Karagöz’üm çok yaşa söyleşi ’si), 3 Karagöz atölyesi, 3 Kukla atölyesinde çocuklarımıza eğitimler vereceğiz.

25 Mart da Telif Hakları Genel Müdürlüğü salonunda Türkiye’de ilk kez Görme engelli, işitme engelli, ortopedik engelli, diğer çocuklarımız ile aynı anda aynı salonda aynı oyunu HEP BİRLİKTE izleyeceğiz.

İşte bu yüzden festivalimizin sloganı HEP BİRLİKTE…

Çocuklarımız, sanat dünyası ve ülkemiz açısından son derece önemli olan kültür ve sanata, sanatçılara çok önemli katkılar sağlayacak engelli çocuklarımızın sanata erişebilirliği konusunda çok önemli ölçüde farkındalık yaratacak bu proje aynı zamanda önümüzdeki yıllarda uluslararası arenaya taşımayı planlıyoruz.

Festivalimiz hem Türkiye için, hem de başkent Ankara için eşi bulunmaz bir görünürlük fırsatıdır. Festivalin Ankara’nın sanatın da başkenti olmasına yaptığı katkının ve bu dönemde bu şehre, önemli bir Kukla festivalini de kazandırıyor olmanın mutluluğu paha biçilemez.

Kalbimizde bütün bu heyecanlarla organize ettiğimiz Hâdi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali, tabi ki; yalnız başarılamayacak kadar kapsamlı bir etkinlik olacak. Yardımlarını esirgemeyen paydaşlarımıza, destek veren büyüklerimize, emeği geçen katkısı bulunan sanatçı ve sanatseverlere, basın mensuplarımıza şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz.