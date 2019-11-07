Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102681
ALTIN
273.501
DOLAR
5.7373
STERLİN
7.3824
EURO
6.3609
Tahta beşik geleneği Diyarbakır'da sürüyor
Tahta beşik geleneği Diyarbakır'da sürüyor
Trakya'nın yeni 'sarı altın çiçeği' kanolayı kuraklık vurdu
Trakya'nın yeni 'sarı altın çiçeği'...
Ketojenik diyette zeka geriliği riski
Ketojenik diyette zeka geriliği riski
Uğur Acar, yeni yüzüyle 7 yılını anlattı
Uğur Acar, yeni yüzüyle 7...
ASUS ROG Mothership Türkiye’de satışa çıktı
ASUS ROG Mothership Türkiye’de satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ANKARA DEĞİŞİM ŞENLİĞİ İLE DEĞİŞİMİ HİSSET!

8-9-10 KASIM 2019

ANKARA DEĞİŞİM ŞENLİĞİ İLE DEĞİŞİMİ HİSSET!

8-9-10 KASIM 2019

07 Kasım 2019 Perşembe 13:17
4 Okunma
ANKARA DEĞİŞİM ŞENLİĞİ İLE DEĞİŞİMİ HİSSET!

ANKARA

Değişim, dünyadaki tüm savaşların tamamen durdurulmasıdır. İnsanları gerçek değişim konusunda bilgilendirmek ve gerçek değişim konusunda yol göstermek amacıyla hizmet veren Dünya Değişim Akademisi; Ankara Değişim Şenliği organizasyonuyla bu fırsatı bizlere sunuyor. Üç gün sürecek Ankara Değişim Şenliği’nde altı temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştirilecek. Çalışmalara katılabilmek için daha önceden edinilmiş bir deneyim gerekmiyor ve çalışmalar bu teknikleri ilk kez uygulayacak olanlar için de uygundur. 

Ankara Değişim Şenliği organizasyonunda yapılacak çalışmaların sağlayacağı yararlar ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları organizmayı güçlendirerek bedenin hastalıklara karşı direncini artırır. Gerginliği giderip duygu ve düşünceleri sakinleştirdiği için hayat daha pozitif ve çözüm odaklı yaşanır. Biyoenerji çalışmaları tüm enerji sistemini arındırır ve uyum içinde çalışmasını sağlar. Bireyin huzur ve neşesi artar. Vücut çalıştırma teknikleri fiziksel dayanıklılığı artırır ve tüm beden güçlenir. İnsan kendini daha enerji dolu ve rahatlamış hisseder. Konsantrasyon teknikleri odaklanmayı güçlendirir, iş ve aile yaşamındaki başarıyı artırır. Gevşeme çalışmalarıyla stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan yorgunluk ve uykusuzluk giderilir. Kişi modern yaşamın artan dışsal gerginlikleriyle daha kolay başa çıkmayı sağlar.”

ŞENLİK ADRESİ: 

SC Inn Hotel

Barbaros Mah. Bülten Sok. No: 54 Çankaya/ANKARA 

ŞenlikProgramı  :

08 Kasım CUMA:

12.00-13.30 Kök enerji merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi
13.30-14.30 Sorular ve Cevaplar


19.30-21.00 Pelvis enerji merkezi çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi
21.00-22.00 Sorular ve Cevaplar

09 Kasım CUMARTESİ:

11.00-12.30 Karın enerji merkezi çalışması -Kararlılığın geliştirilmesi
12.30-13.30 Sorular ve Cevaplar

17.00-18.30 Göğüs enerji merkezi çalışması - Sevginin geliştirilmesi
18.30-19.30Sorular ve Cevaplar

10 Kasım PAZAR:

10.00-11.30 Boyun enerji merkezi çalışması- İletişim yeteneğinin geliştirilmesi
11.30-12.30 Sorular ve Cevaplar


15.00-16.30 Alın enerji merkezi çalışması- Zihinsel gücün geliştirilmesi

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AnkaraDeğişim şenliğiDeğişimi HissetNEVAL KÜTÜKönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çankırı Valisi Aktaş, organlarını bağışladı
Çankırı Valisi Aktaş, organlarını bağışladı
BURHAN FELEK BASIN HİZMET ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
BURHAN FELEK BASIN HİZMET ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
LÖSEV gönüllüleri, Büyük İzmir Korteji'nde yürüdü
LÖSEV gönüllüleri, Büyük İzmir Korteji'nde yürüdü
Terörden temizlenen Şerafettin Dağı, dağcıların gözdesi
Terörden temizlenen Şerafettin Dağı, dağcıların gözdesi
MARMARA VE EGE’NİN GÜZELLİKTE KESİŞİM NOKTASI: BALIKESİR 
MARMARA VE EGE’NİN GÜZELLİKTE KESİŞİM NOKTASI: BALIKESİR 
Side Sualtı Müzesi'ne 50 bin kişi daldı
Side Sualtı Müzesi'ne 50 bin kişi daldı
26 bin 400 atık kapaktan 'Cumhuriyet' temalı Atatürk mozaiği yaptılar
26 bin 400 atık kapaktan 'Cumhuriyet' temalı Atatürk mozaiği yaptılar
Kangal köpekleri 'doğal terapi' sağlıyor
Kangal köpekleri 'doğal terapi' sağlıyor
Sağlıklı ürünlerle anlamlı destek 
Sağlıklı ürünlerle anlamlı destek 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans