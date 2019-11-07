ANKARA DEĞİŞİM ŞENLİĞİ İLE DEĞİŞİMİ HİSSET!

ANKARA

Değişim, dünyadaki tüm savaşların tamamen durdurulmasıdır. İnsanları gerçek değişim konusunda bilgilendirmek ve gerçek değişim konusunda yol göstermek amacıyla hizmet veren Dünya Değişim Akademisi; Ankara Değişim Şenliği organizasyonuyla bu fırsatı bizlere sunuyor. Üç gün sürecek Ankara Değişim Şenliği’nde altı temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştirilecek. Çalışmalara katılabilmek için daha önceden edinilmiş bir deneyim gerekmiyor ve çalışmalar bu teknikleri ilk kez uygulayacak olanlar için de uygundur.

Ankara Değişim Şenliği organizasyonunda yapılacak çalışmaların sağlayacağı yararlar ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları organizmayı güçlendirerek bedenin hastalıklara karşı direncini artırır. Gerginliği giderip duygu ve düşünceleri sakinleştirdiği için hayat daha pozitif ve çözüm odaklı yaşanır. Biyoenerji çalışmaları tüm enerji sistemini arındırır ve uyum içinde çalışmasını sağlar. Bireyin huzur ve neşesi artar. Vücut çalıştırma teknikleri fiziksel dayanıklılığı artırır ve tüm beden güçlenir. İnsan kendini daha enerji dolu ve rahatlamış hisseder. Konsantrasyon teknikleri odaklanmayı güçlendirir, iş ve aile yaşamındaki başarıyı artırır. Gevşeme çalışmalarıyla stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan yorgunluk ve uykusuzluk giderilir. Kişi modern yaşamın artan dışsal gerginlikleriyle daha kolay başa çıkmayı sağlar.”

ŞENLİK ADRESİ:

SC Inn Hotel

Barbaros Mah. Bülten Sok. No: 54 Çankaya/ANKARA

ŞenlikProgramı :

08 Kasım CUMA:

12.00-13.30 Kök enerji merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi

13.30-14.30 Sorular ve Cevaplar



19.30-21.00 Pelvis enerji merkezi çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi

21.00-22.00 Sorular ve Cevaplar

09 Kasım CUMARTESİ:

11.00-12.30 Karın enerji merkezi çalışması -Kararlılığın geliştirilmesi

12.30-13.30 Sorular ve Cevaplar



17.00-18.30 Göğüs enerji merkezi çalışması - Sevginin geliştirilmesi

18.30-19.30Sorular ve Cevaplar

10 Kasım PAZAR:

10.00-11.30 Boyun enerji merkezi çalışması- İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

11.30-12.30 Sorular ve Cevaplar



15.00-16.30 Alın enerji merkezi çalışması- Zihinsel gücün geliştirilmesi