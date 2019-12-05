ANKARA'DA KULALILAR STANDINA BÜYÜK İLGİ

MANİSA

Açılış sonrası stantların ziyaretçilere açılmasıyla birlikte Kula stanttı stantlar içerisinde büyük ilgi gördü.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula Standını ziyaret eden misafirlerle birebir ilgilenerek kendilerini stantta misafir ettiler. Ziyaretçilere stantta hazırlanıp kavrulan Kula leblebisi, ekşi mayalı Kula ekmeği ve Kula maden suyu ikramlarında bulundular.

Ziyaretçiler arasında geçtiğimiz yıllarda Kula'da görev yapan kamu görevlileri ve özel sektörde çalışan ziyaretçiler Kaymakam ve Belediye Başkanı ile uzun uzun sohbet ettiler.

Açılış programına katılan protokol üyeleri de program sonrası yedi ilin katılımıyla yapılan Egeliler stantlarını dolaştılar. Kula standına Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili TBMM Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 1993-1995 yılları arasında DYP den Maliye bakanlığı yapan Afyon Milletvekili İsmet Attilla, Demirci Belediye başkanı Selami Selçuk, Demirci eski kaymakamı Mutlu Akyol ve birçok siyasetçi ve bürokrat Kula standını ziyaret ettiler.

Kula standını ziyaret eden misafirler, Kula yaren ekibinin sunmuş olduğu birbirinden güzel gösterilerle karşılanmalarından dolayı Kaymakam Kemal Duru ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’a ve yaren ekibine teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "12. Si düzenlenen Egeliler tanıtım fuarında, Manisalılar Mesir ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Gezinti başkanımıza Kula standına vermiş olduğu büyük katkılardan dolayı kendisine ekibim ve Kula halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Haber : Hasret Dilek Delier