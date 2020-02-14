Ankara'da Kadın ve Çocuk konuşulacak

FUNDA AKOSMAN ERMAN

ANKARA- Büyükşehir Belediyesi konferans salonunda gerçekleşecek olan panelde beş oturumluk program yapılacak. Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere Ankara Kent Konseyi Başkanı- Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Çalıkuşları Derneği Başkanı Av. Tülay Bekar, Yargıtay hukuk genel kurulu önceki başkanı Erdal Sanlı, Çalıkuşları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Doğan Tuncer, Çalıkuşları Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Gülten Ayana, Çalıkuşları Derneği Genel Sekreteri Ferda Çakmaklıoğlu, Çalıkuşları Derneği Mali Sekreteri Haydar Şahindokuyucu, oturumun konuşmacıları, Suzan Mehmet Gönç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kıymetli öğretmen ve değerli öğrencileri ve bir çok seçkin davetli katılacak.

Açılış konuşmasını gerçekleştirecek olan Çalıkuşları Derneği Başkanı Av. Tülay Bekar, "Günaydın dostlarım,17 Şubat 1926 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ,özgür birey yurttaş olmayı,bütün dünya insanlarından önce sağlayan Medeni Kanununun kabul yıldönümüdür.O dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt ve ATATÜRK’Ü minnetle anıyorum. Biz bu önemli tarihin yıldönümünde Çalıkuşları ailesi olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde,Ankara Kent Konseyi ile birlikte, Türk Medeni Kanununun 1926 yılında kabulünü ve bugünü değerlendiren bir sempozyum hazırladık.Katılımı kabul eden çok kıymetli tüm konuşmacılarımıza şimdiden teşekkürü borç bilirim" dedi.

Birinci oturumla başlayacak panelde, "MEVZUAT VE KADIN" konusu ele alındı. Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUOĞLU –Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı- Türk Medeni Kanunu’nun-Dünü Bugünü ve Yarını, Dr. Öğr. Üyesi Ali Ersoy KONTACI- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Kadına karşı şiddetin önlenmesinde devletin pozitif yükümlülükleri, Doç. Dr. Emel BADUR- Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Türk Medeni Kanunu’nun Eşitliğe Aykırı Hükümleri, Doç. Dr. Gökçen TANER- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Kadının eşitlik mücadelesinde, ceza kanunlarında cinsel suçlar dönüşürken aslında ne değişti konuları ele alınacak.

İkinci oturumda "SOSYAL VE İKTİSADİ ALANDA KADIN VE ÇOCUK" konusu Gökten KOÇOĞLU- Ankara Adliyesi 2. Çocuk Mahkemesi Hakimi Uygulamada Çocuk Koruma Kanunu,

M. Zeynep ARIKAN- Türkiye Kent Konseyleri Birliği 4. Dönem Başkanı- Kahraman Maraş Kadın Platformu Başkanı Kadının Siyasi Hayat İçerisindeki Yeri,Op. Dr. Gülçin TÜRKMEN SARIYILDIZ- Medicana İnternational Ankara Hastanesi Genel Müdürü ve Başhekimi - Kadının Sağlık Ekonomisindeki yeri anlatılacak.

Üçüncü oturumda, "HUKUKİ MEVZUATIN UYGULAMAYA YANSIMALARI" konulu

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal- TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi, TED Üniversitesi Rektör Yardımcısı Türk Medeni Kanununun Gelişimi ve Kadın Hakları,

Prof. Dr. Erhan Büken- Başkent üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Ceza-Adalet Sisteminde Kadın ve Çocukların Yaşadığı Sorunlar, Av.Arslan TEMEL - Ceza Hukukunda Kadın ve Çocuk'a değinecek.

Dördüncü oturum, "YAŞAMIN İÇİNDE KADIN"ı ele aldı. Prof. Dr. KADRİYE BAKIRCI- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk Anabilim Dalı İş Hayatında Kadına Yönelik Şiddet ve Mobbing, Prof. Dr.SENEM GENÇTÜRK HIZAL- Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için İletişim

Ankara 12. Noteri Lütfullah ULUGÜN- Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk Siyasetinde Kadının Yeri, Sanem Arıkan- Kültür bakanlığı daire başkanı- Kadın gözüyle kültür ve sanat anlatılacak.

Son oturumda ise; "ÖZDEN SÖZE" Nazlı KARAKURT ERDOĞAN – Kayseri Kadın Platformu, Serpil ERENOĞLU- Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı, SEVCAN DEMİR- Emşav Yönetim Kurulu Üyesi, Nalan ARSLAN – Güvenpark Platformu Üyesi Oya ARMUTÇU- Hürriyet Gazetesi Ankara Muhabiri tarafından konuşulacak.

Programda, Suzan Mehmet Gönç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin müzik dinletisi ve resim sergisi gösterilecek. Oturuma katılacak olan başta Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara Kent Konseyi Başkanı- Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'a Ankara'ya yaptıkları bu güzel hizmetlerinden ve gerçekleşecek olan toplantıya desteklerinden dolayı Çalıkuşu Platformu olarak teşekkür ettiler.

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptıklarından bazıları;

* Şeffaf belediyecilik anlayışını tüm birimlerde hayata geçiren, ihalelerin canlı yayınlanmasını sağlayan, tasarruf tedbirlerini birer birer devreye sokan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm faaliyetlerini kamuoyunun gözü önünde yapma kararını adım adım uygulamaya başladı.

* Kısa vadeli 3 milyar 484 milyon 489 bin 406 TL borç devir alan Yavaş, tasarruf politikaları sonucunda 200 günde kısa vadeli borçların 305 milyon 821 bin 757 TL’lik kısmını ödedi. Rapora göre Belediye alacaklarının takip ve tahsilatı hızlandırılarak toplam 37 milyon TL Belediye hesaplarına dahil edildi.

* Büyükşehir bütçesi, 8 Nisan-25 Ekim tarihleri arasında israfla yapılan mücadele sonucu 387 milyon 821 bin 378 TL fazla verdi.

* Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Bilkent’te bulunan Ankara Şehir Hastanesi’ne kent merkezinden doğrudan ulaşım sağlanabilmesi için '112 Ulus-Kızılay-Ankara Şehir Hastanesi (Ekspres) Hattı' hizmete girdi

* Vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla AŞTİ’den uzak şehrin 4 noktasında indirme bindirme noktaları devreye sokuldu.

* Büyükşehir Belediyesi, UCLG-MEWA Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Cinsiyet Eşitliği Komitesi Eş Başkanı oldu.

* Yavaş’ın talimatıyla Ankara’da ithal ağaç ve bitki alımı sona erdi, Başkent iklimine uygun bitki ve ağaç türlerinin dikilmesi kararlaştırıldı.

* Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, israfın önüne geçmek amacıyla tasarruf tedbirlerinin artırılması yönünde bir genelge yayımladı.

* AŞTİ’nin yanında yıllardır atıl durumda bulunan 30 Ağustos Zafer Parkı, Yavaş tarafından hizmete açıldı.

* EGO Genel Müdürlüğü tarafından Başkent’te hizmet veren özel toplu taşıma araçları arasında yer alan Mavi Özel Halk Otobüslerinde de (ÖHO) ANKARAKART uygulaması başlatıldı.

* Başkentlilere ve Başkent'e gelen yerli ve yabancı turistlere toplu taşıma araçlarını kullanırken büyük kolaylık sağlayacak ANKARAKART Mobil Cep (CEP BİLET) uygulaması hayata geçirildi.

* Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in bisiklet altyapısının geliştirilmesi amacıyla yürütülen projeler kapsamında bisiklet yolu güzergahı üzerinde bulunan 5 üniversite ile iş birliği protokolü imzaladı.

* Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa Birliği Delegasyonu ortaklığında “Avrupa Hareketlilik Haftası” için etkinlikler düzenledi.

* 30 Ağustos Zafer Parkı”nda kiralık bisiklet hizmeti verilmeye başlandı.

* Dar gelirli ailelerin çocuklarının servis ücretlerinin ödenmesinin dışında toplu taşıma araçlarını kullanan öğrencilere de ANKARAKART bakiyesi yüklenecek.

* Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde Çayyolu Metrosu çıkışından itibaren 5 solo otobüs ücretsiz olarak hizmete girdi.

* Kahvaltı yapma imkanı bulamayan öğrencilere üniversite kampüslerinde sıcak çorba ikramı başladı.

* Şaşmaz Bulvarı’nda bulunan Zırhlı Birlikler Köprülü Kavşağı altında yol genişletme çalışmaları tamamlanarak, trafiğe açıldı.

* Ankara’nın Başkent ilan edilişinin 96. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ankara’da 7’den 70’e tüm vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı.

* Başkent’te örgün eğitim içinde yer alan öğrenciler ilk kez yaş sınırı kaldırılarak, 60 TL’ye 200 binişlik indirimli aylık abonman kartı kullanmaya başladı.

* Etimesgut Şeker Mahallesi Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Caddesi-Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) Bağlantı yolu trafiğe açıldı.

"Halil İbrahim Yılmaz Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Getirildi"

Gürsel Baran'ın tek listeyle aday olduğu seçimde, ATO'nun 181 meclis üyesinden 176'sı oy kullandığı ve 175 oyun 174'ünü alan ve yeniden yönetim kurulu Başkanı Seçilen Gürsel Baran'ın yönetim kurulunda Rize Kendirli'den Halil İbrahim Yılmaz Başkan Vekili ve Yönetim kurulu üyeliğine seçildi

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, dünyanın baş döndürücü bir hızla ilerlediğini, hali hazırda var olan mesleklerin yüzde 70’inin bilişim çağında varlığını sürdüremeyeceğini belirtti.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi'nin sebep olabileceği olumsuzluklar ve alınacak tedbirler görüşüldü. Ulus semtinde bulunan Anafartalar Çarşısı'nın tarihi dokusuna dikkati çekilen ATO'daki toplantıda, çarşının Ortadoğu ve Balkanlar'ın ilk alışveriş merkezi olduğu hatırlatıldı.

Yılmaz, toplantıda, Ahilik geleneğinin sürdüğü Ulus'un, ticaret ve turizmin kalbi olduğunu belirterek, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi hayata geçirilirken bu hassasiyetin gözetilmesi ve hak kaybı olmadan hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.