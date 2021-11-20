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ANATOLİA MUSİKİ ATEŞİ

Büyük bir hızla büyüyen Anatolia Musiki Ateşi müziğe gönül veren herkesi kucaklayacak kadar Büyük bir oluşum......

20 Kasım 2021 Cumartesi 13:13
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ANATOLİA MUSİKİ ATEŞİ

Artık durmak yok hiç kimsenin gücü bu oluşumu yıkmaya yetmez bizler Anatolia Musiki Ateşi altında bir yürek olduk tabiki köstekleyenler olacak fakat onlarında gücü destekleyenlere yetmez biz Büyük bir AİLE yiz güçlüyüz tekiz.......

Anatolia Musiki Ateşi altında yanmaya varsanız bizde sizlere yüreğimizi açmaya varız.....Bizler güçlü olarak geldik bu gücümüzü gönül dostlarımızdan aldık TÜRKİYENİN her yerinde sesimizi duyurmaya geldik .......Bu oluşumun fikir babası ve kurucu başkanı Tanzer Kartal beyefendi Türkiyede bir çok ilde koro faaliyetlerini başlatmış olup her zaman bilgi ve tecrübesi ile yanımızda yer almıştır.......

Böylesi takdir edilecek bir oluşuma hep birlikte ses olacağız....

Istanbul da Anadolu yakasında kurulan koromuz çok büyük bir ses getirdi çok yakın bir zamanda Avrupa yakasında da faaliyetlerine başlayacaktır.......

İstanbul ve Adana da çok kısa sürede kurulan korolarımız sırası ile Ankara İzmir Mersin gibi bir çok illerimizde de faaliyete geçecek Musiki severlerle el ele vererek Türkiyede bir ilke imza atarak ilerleyecektir ......

Ne demiş şair Hangi Çılgın Bana Zincir Vuracakmış Şaşarım........

Serap okcu

İletişim numaramız = 05352327792

Haber. 

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ANATOLİA MUSİKİ ATEŞİNihat İlikçioğlu
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