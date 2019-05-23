Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
84532
ALTIN
252.564
DOLAR
6.1025
STERLİN
7.7420
EURO
6.8094
Sürpriz Düet Yarın Geliyor
Sürpriz Düet Yarın Geliyor
Urartuların baraj gölünde yüzüp, kanoyla gezdiler
Urartuların baraj gölünde yüzüp, kanoyla...
Denizli'nin gizli cenneti Çal Kanyon'u keşfedilmeyi bekliyor
Denizli'nin gizli cenneti Çal Kanyon'u...
Türkiye engelli triatlon takımı Kotor'da tarih yazdı
Türkiye engelli triatlon takımı Kotor'da...
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor

Anaokulu öğrencileri çatıda yetiştirdikleri ürünleri yiyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde anaokulu öğrencileri, okullarının çatısına tarım atölyesi kurdu, daha sonra da yetiştirdikleri ürünlerin hasadını yaptı. Öğretmenlerinin gözetiminde sebze toplayan öğrenciler, beslenme saatinde bunları yedi.

Anaokulu öğrencileri çatıda yetiştirdikleri ürünleri yiyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde anaokulu öğrencileri, okullarının çatısına tarım atölyesi kurdu, daha sonra da yetiştirdikleri ürünlerin hasadını yaptı. Öğretmenlerinin gözetiminde sebze toplayan öğrenciler, beslenme saatinde bunları yedi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 12:44
8 Okunma
Anaokulu öğrencileri çatıda yetiştirdikleri ürünleri yiyor

AFYONKARAHİSAR- Şehit Ahmet Yumak Anaokulu’nda, okul bütçesi ve velilerin desteğiyle okulun çatısının 50 metrekarelik bölümüne Tarım Atölyesi kuruldu. Domates, biber, çilek, marul, maydanoz ve salatalık gibi mevsim ürünlerinin yetiştirildiği atölyede öğrenciler öğretmenleri eşliğinde ürünleri sularken, bitkilerin yetişmesini de gözlemledi. Havanın ısınmasıyla birlikte Tarım Atölyesi'nde erken hasat yapıldı. Öğretmenleri gözetiminde salatalık, domates gibi ürünleri toplayan öğrenciler mutfakta yıkayarak, topladıkları ürünleri yedi.

Öğretmen Saniye İlkay Karakuzu, gelecek yıl da bu çalışmayı devam ettirmeyi planladıklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un 2023 Vizyon Belgesi doğrultusunda bu şekilde Tarım Atölyesi oluşturduk. Burada öğrencilerimiz bitkinin gelişimini izliyor. Nasıl sulanması gerektiğini, çok mu, az mı onu öğreniyorlar. Paylaşmayı öğreniyorlar. Bunun yanı sıra topladıkları ürünleri bizzat tadıyorlar. Havalar bayağı ısındığı için atölye de ısındı, bu yüzden ürünlerimizi topladık. Son hasatlarımızı aldık" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anaokulu öğrencileriçatıda Yetiştirdikleri ürünlerAfyonkarahisar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Urartuların baraj gölünde yüzüp, kanoyla gezdiler
Urartuların baraj gölünde yüzüp, kanoyla gezdiler
Türkiye'de Tedavi Olabimesi İçin Fas'ta Yardım Seferberliği...
Türkiye'de Tedavi Olabimesi İçin Fas'ta Yardım Seferberliği...
İzmir'de yapılan 15 bin kişilik caminin yüzde 90'ı tamamlandı
İzmir'de yapılan 15 bin kişilik caminin yüzde 90'ı tamamlandı
Oynarken kaybolan küçük Kader'in, derede cansız bedeni bulundu
Oynarken kaybolan küçük Kader'in, derede cansız bedeni bulundu
Avrupadan Yükselen Ses: Yüzümle Mutluyum 
Avrupadan Yükselen Ses: Yüzümle Mutluyum 
Zambak bahçelerinde görsel şölen
Zambak bahçelerinde görsel şölen
Kızılırmak'ta kürekle temizlik yaptı
Kızılırmak'ta kürekle temizlik yaptı
'Ayı gülü' açtı, koparmanın cezası 60 bin lira
'Ayı gülü' açtı, koparmanın cezası 60 bin lira
'Emniyetin Lara Croftu', mermi sesiyle müzik yapıyor
'Emniyetin Lara Croftu', mermi sesiyle müzik yapıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans