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'Amerikalılar kahve dükkanları için Osmanlı Sultanı I. Selim’e teşekkür etmeli'

"Biz Amerikalıların kahve dükkanları için Osmanlı Sultanı I. Selim’e teşekkür etmemiz gerekir’’ ifadelerine yer verildi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 10:36
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'Amerikalılar kahve dükkanları için Osmanlı Sultanı I. Selim’e teşekkür etmeli'

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

The Washington Post’ta yayınlanan ve “Tüm dünyada kahvenin aslında bir Osmanlı tarihi olduğu” anlatılan yazı, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nde yeniden gündeme geldi. Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa ve Amerika’da da tarihin akışına ve kültürel hayata yön verdiği belirtilen yazıda, “Hepimiz kültürümüzün ve tarihimizin önemli kısımlarını tarihin en önemli imparatorluklarından Osmanlı İmparatorluğu’na, özellikle de 500 yıl önce yaşamış bir padişah olan I. Selim’e borçluyuz” denildi. 

Yazıda,’’I. Selim döneminden 18.yüzyılın başlarına kadar Osmanlı İmparatorluğunun ekonomisini sürükleyen unsurlardan biri de küresel kahve ticaretinin kontrolü idi. Aslında bu parlak kırmızı taneli bitkiyi ilk bulan Yemen seferi sırasında Sultan Selim’in ordusuydu. Osmanlılar bu taneleri nasıl içecek haline getirebileceklerini keşfettiler ve sadece kahve içmeye özgü mekanlar inşa ettiler. Biz Amerikalıların kahve dükkanları için Osmanlı Sultanı I. Selim’e teşekkür etmemiz gerekir’’ ifadelerine yer verildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AmerikalılarKahve DükkanlarıOsmanlıSultan I. Selimönce VatanNEDRET HOTUN
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