Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Yuvalama alanı için Kuşadası'nı seçen caretta caretta korumaya alındı
Yuvalama alanı için Kuşadası'nı seçen...
Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor
Myrleia için imzalar atıldı, kazı...
Yaşlılık döneminde sürüş yetenekleri neden değişiyor?
Yaşlılık döneminde sürüş yetenekleri neden...
MSB: 2 terörist gözaltına alındı
Son Dakika
MSB: 2 terörist gözaltına alındı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ambulans helikopter, vurgun yiyen genç için havalandı

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyü sahiline tatil için gelen Yağız Korkmaz (17), dalış yaptığı sırada vurgun yedi. Duran kalbi sağlık ekiplerince yeniden çalıştırılan ve Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, ambulans helikopterle İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.

09 Temmuz 2020 Perşembe 14:51
0 Okunma
Ambulans helikopter, vurgun yiyen genç için havalandı

EDİRNE - Olay, sabah saatlerinde Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyü sahilinde meydana geldi. Tatil için sahile gelen Yağız Korkmaz, açıkta dalış yaptığı sırada vurgun yedi. Çevredekiler, su üstünde hareketsiz kaldığını fark ederek, Korkmaz'ı kıyıya çıkardı ve 112 Acil'den yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yağız Korkmaz'ın duran kalbini müdahaleyle yeniden çalıştırarak, tedavi için Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayati tehlikesi süren Yağız Korkmaz, Keşan Belediyesi Atatürk Stadı'na inen helikopter ambulansla İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ambulans HelikopterVurgun Yiyen Genç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yuvalama alanı için Kuşadası'nı seçen caretta caretta korumaya alındı
Yuvalama alanı için Kuşadası'nı seçen caretta caretta korumaya alındı
UYF Başkanı Akif Manaf: Yoga Olimpiyatlarda!
UYF Başkanı Akif Manaf: Yoga Olimpiyatlarda!
Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif edildi
Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif edildi
#AmanAvcıVurmaBeni
#AmanAvcıVurmaBeni
Ormanlar komando böceklerle korunacak
Ormanlar komando böceklerle korunacak
Butik otellerde, organik tatil
Butik otellerde, organik tatil
Triatlondan gemi modelciliğine
Triatlondan gemi modelciliğine
4 ay sonra yeniden açıldılar
4 ay sonra yeniden açıldılar
Tekirdağ'da Çınarlıdere Deresi'nde balık ölümleri
Tekirdağ'da Çınarlıdere Deresi'nde balık ölümleri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı