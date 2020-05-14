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Amatör balıkçılar, denize açıldı

YALOVA’da amatör balıkçılara yönelik avlanma yasağı, gerekli önlemlerin alınması koşuluyla kaldırıldı. Yasağın kalkmasının ardından amatör balıkçılar teknelerini hazırlayıp, denize açıldı. Amatör balıkçılar, kısıtlamanın kalkması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 10:04
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Amatör balıkçılar, denize açıldı

Yalova'da, amatör balıkçılık faaliyetleri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yasaklanmıştı. Kurul, amatör balıkçıların faaliyetlerine ilişkin aldığı yeni kararla, amatör balıkçılara yönelik kısıtlamayı kaldırdı. Bu kapsamda, boyu 5 metreye kadar olan teknelerde 2 kişi, boyu 5-10 metre arasındaki teknelerde 3 kişi ve boyu 10 metre ve daha fazla olan teknelerde ise en fazla 5 kişinin bulunabileceği açıklandı. Aynı zamanda teknedeki kişilerin maske takması zorunluluğu getirilirken, sosyal mesafenin korunması kaydıyla balıkçılık faaliyetlerinin sürebileceği belirtildi. Kararın ardından Yalova’daki balıkçılar da hazırlıklarını yaptı. Kentteki birçok amatör balıkçı, teknelerini kontrol ederek, denize açıldı.

‘KISITLAMA KALKTIĞI İÇİN MEMNUNUZ’

Yalova Balıkçılar Kooperatif Başkanı Hasan Karataş, yasağın kalkmasını değerlendirerek, “Deniz bir tutkudur, amatör olarak balığa çıkan arkadaşlarımız için kısıtlama vardı. Bu açıdan çok iyi bir düşünce ve bir karar oldu, birçok arkadaşımız bu konuda sitem ediyordu. Bu karar, sahil güvenliği ve bizleri memnun etti. Daha önceki alınan karar da tedbir amaçlıydı, şu an kısıtlama kalktığı için bizler de memnunuz” dedi.

Balıkçı Ecevit Özaydın, yasağının kalkmasının kendileri adına iyi bir gelişme olduğunu dile getirirken, bu noktada alınan önlemlerin de kendileri için iyi olduğunu belirterek, “İnsanlar stresini atacak, balıkçılık zevkini giderebilecek” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkBalıkçıAmatörDenizYalova
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