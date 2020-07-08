ANTALYA - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu (MAK), 2020- 2021 av sezonu dolayısıyla avlanmasına izin verilecek kuş türleri ve kotalarıyla ilgili 8 Temmuz Çarşamba günü toplanacak. Korunacak türler ve sezon boyunca avı yasaklanacak türlerin de belirleneceği toplantı öncesi bir araya gelen 28 dernek temsilcisi ve 100 bine yakın doğasever, 2019 yılında olduğu gibi bu sene de nesli tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patkanın avının tamamen yasaklanmasını istiyor. Doğaseverler, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan hiçbir kuş türünün avına izin verilmemesini talep ediyor. Kampanyaya Doğa Derneği, WWF Türkiye, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, HAYTAP, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Alakır Nehri Kardeşliği dahil toplam 28 dernek öncülük ediyor.



ÜVEYİK YÜZDE 78, ELMABAŞ PATKA YÜZDE 50 AZALDI



Nesli tehlike altındaki kuş türlerinin avının neden yasaklanmasıyla ilgili bilimsel rapor da yayımlandı. Raporda, Türkiye'de nesli tehlike altındaki kuş türlerinden üveyik nüfusunun geçen 40 yılda yüzde 78, elmabaş patka nüfusunun ise geçen 20 yılda yüzde 50 azaldığı vurgulandı. Her iki türün de Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı liste' verilerine göre, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan canlılar arasında bulunduğu kaydedildi.



'YAŞASIN KUŞLAR'



Hem 'change.org.tr' hem de sosyal medya üzerinden yürütülen #AmanAvcıVurmaBeni ve #YasasınKuslar etiketli kampanya için Covid-19 salgınına da işaret edilerek, 'Bir kez daha anladığımız gibi doğanın döngülerinin zarar görmesi bütün canlıların yaşamını derinden etkiliyor. Kuşlar, yalnızca görsel ve işitsel olarak bulundukları ortamları güzelleştirmekle kalmıyor, doğadaki birçok döngünün sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Bu yüzden bir kuş türünün yok olması doğamızın yok olması anlamına geliyor' denildi.



SOSYAL MEDYA ÇAĞRILARI



Çevre ve doğa dernekleri tarafından ise sosyal medyadan şu çağrılarda bulunuldu:



Doğa Derneği: Üveyik ve elmabaş patka avı yasaklanmazsa geleceğe onlarsız bir dünya bırakacağız. Yaşam hakkı tüm canlılar için pazarlık edilemez en doğal haktır. Tehlike altındaki kuşların avı tamamen yasaklanmalı. Çünkü bir canlı türünün yok olması demek doğamızın yok olması demek. Yok etme, yaşat.



HAYTAP: Merkez Av Komisyonu binlerce canlının kaderini belirleyecek. Tehlike altındaki üveyik ve elmabaş patka size sesleniyor: #AmanAvcıVurmaBeni. Dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patkaların avı yasaklansın.



WWF Türkiye: Yaşatmak, korumak, birlikte ve uyum içinde yaşamak mümkün.



Alakır Nehri Kardeşliği: Seslerini duymaktan huzur bulduğumuz kuşların sesi olma zamanı şimdi canlar.



Buğday Derneği: Hiç elmabaş patka sesi duydunuz mu? Kuşların yok oluşuna dur demek elimizde. Güvercin oyunu, ördek oyunu, kartal oyunu, keklik oyunu. Anadolu hala kuşların kılığına girerek oyunlar oynayan bir coğrafya. Bu halimiz sürsün diye: Yaşasın Kuşlar.



Anadolu'da misafirler baş tacıdır. Doğa bizi, biz doğayı ağırlarız. Kuşlar selamını taşır gidemediğin yere, göremediğin sevgiliye. Misafirin gibi gör ki yaşasın kuşlar



Küçük akbaba ve kelaynağı öldürmek neden yasaksa üveyik ve elmabaş patkayı öldürmek de aynı sebepten yasak olmalı.



İKİ TÜRÜN KADERİ BELİRLENECEK



Merkez Av Komisyonu'nun toplantısında, iki canlı türünün kaderinin belirleneceğini belirten WWF- Türkiye Yaban Hayatı Kıdemli Uzmanı Ahmet Emre Kütükçü, üveyik ve elmabaş patka türlerinin ikisinin de küresel ölçekte nesli tehlike altındaki kuşlar olduğunu söyledi. Kütükçü, üveyiğin 1980'lerden bu yana dünyadaki nüfusunun neredeyse yüzde 90'ını, elmabaş patkanın da son 20 yılda nüfusunun yüzde 50'sini kaybettiğini açıkladı. İkisinin de göçmen ve göç ettiği bölgelerde büyük baskılar olduğunu belirten Kütükçü, “Özellikle göç yollarındaki kayıplar ve sonrasında üreme alanları ve beslenme imkanlarının kaybı ciddi tehdit oluşturuyor. Bir de bunun üzerine avcılık baskısı eklendiğinde iki türde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya İçlerinde WWF Türkiye'nin de bulunduğu 28 STK bu iki türün de avlanmasının tamamen yasaklanması talep ediyor" dedi.