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Alzheimer için beyin eğitimi

ANKARA'da Çankaya Belediyesi bünyesindeki bahar evlerinin 65 yaş ve üstü sakinlerine, 'Forbrain' (Beyin Okulu) kapsamında, beyin eğitimi verildi. 12 haftalık eğitime katılanların Alzheimer ve demans gibi hastalıklara karşı beyinlerinin doğru çalışması ve desteklenmesi amaçlandı.

Alzheimer için beyin eğitimi

ANKARA'da Çankaya Belediyesi bünyesindeki bahar evlerinin 65 yaş ve üstü sakinlerine, 'Forbrain' (Beyin Okulu) kapsamında, beyin eğitimi verildi. 12 haftalık eğitime katılanların Alzheimer ve demans gibi hastalıklara karşı beyinlerinin doğru çalışması ve desteklenmesi amaçlandı.

30 Ocak 2020 Perşembe 10:08
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Alzheimer için beyin eğitimi

Çankaya Belediyesi Sokullu Bahar Evi'nin 65 yaş ve üstü 50 sakinine, 12 hafta boyunca, beyin egzersizleri yaptırıldı. Eğitim kapsamında, odaklanma süresi, işitsel- görsel beceri, sağ- sol beyni güçlendirme ile odaklanma ve konsantrasyon süresini artırıcı egzersizler yaptırıldı. Eğitimlerin, 65 yaşından büyük sakinleri Alzheimer ve demansa karşı koruyacağını aktaran Bahar Evi görevlileri, eğitimlerin ayrıca ileri yaştaki katılımcıların kendilerini mutlu hissetmesini sağladığını belirtti.

'YAŞI İLERİ KURSİYERLERİMİZE SOSYALLEŞME ALANI OLDU'

Programın beyin antrenörü Dr. Funda Demirel, fiziksel hareketlerin beyinde zihinsel bir karşılığı olduğunu belirterek, "Zihinsel olan her hareketin de fiziksel bir etkisi var. Bu yüzden de kursta daha çok fiziksel hareketleri ön planda tutmaya çalıştık ama içerisinde sadece fiziksel hareket yoktu. İçerisinde görsel ve işitsel pek çok uygulama vardı. Yaşı ileri olan kursiyerlerimiz için burası ayrıca bir sosyalleşme alanı da oldu. Burada bir şeylerle uğraştıkları için kendilerini çok mutlu hissettiler. Mutlu hissetmeleriyle de duyguları pozitif olarak değişti" diye konuştu.

'TÜM AMAÇ BEYNİMİZİ UYUTMAMAK'

Çankaya Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Berfin Yılmaz ise 'Forbrain' beyin egzersizleri atölyesinin her grupla çalışılabilen bir program olduğunu söyledi. 65 yaşın üzerindeki kişilere verilen bu egzersizlerin çok önemli olduğunu aktaran Yılmaz, "Bu program bizim yaşlı sakinlerimizle çalıştığımız bir eğitim modeli oldu. Nefes alma teknikleri, müzik eğitimleri ve bunların haricinde zayıf-güçlü bellek, hafıza kartları gibi çalışmalar yapıldı. Alzheimer ve demansa karşı koruyucu ve önleyici çalışmalar da yapılıyor. Biz bunu bahar evlerimizi kullanan 65 ve üzeri yaştaki sakinlerimizde çok önemsiyoruz. Beynimizi ne kadar çok aktif halde tutarsak ve egzersiz yaparsak o kadar çalıştırıyoruz ve tembelliğe karşı koruyoruz. Aslında buradaki yaptıklarımızın da tüm amacı, beynimizi uyutmamak ve çalıştırıyor olmak" dedi.
Kursiyerlerden Abidin Tatar (75) da, "Öğretmenlerimiz bize çok şey öğrettiler. Bizim birçok sosyal aktivitede bulunmamızı sağladılar. Derslerimizin bugüne kadar hemen hepsine katıldım. Bize beyin jimnastiği yaptırarak beynimizin aktif bir halde çalışmasını sağladılar" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çankaya BelediyesiSağlıkYaşamAlzheimerBeyin Okulu
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