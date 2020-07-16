ALTUNÇUL MUTFAĞINDAN

FUNDA AKOSMAN ERMAN

EL AÇMASI SU BÖREĞİ

KULLANILAN MALZEMELER

Yufkalar için

5 su bardağı un

4 adet yumurta

Su bardağı yarıdan biraz fazla olacak şekilde doldurulmuş su

200 gram tereyağı

Yarım tatlı kaşığı tuz

Haşlamak için

1.5 litre sıcak su

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 litre soğuk su

İç harcı için

600 gram beyaz peynir

1 demet maydanoz

Yağlamak için

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

BÖREĞİN HAZIRLANMASI

Yufkaların hazırlanması

Elenmiş un derin bir kap içene konur. Üzerine tuz eklenerek karıştırılır ve ortası havuz haline getirilir. Yumurtalar bu havuza kırılır. Kenarlardan başlayarak yavaş yavaş un ve yumurta karıştırılır. Üzerine azar azar yarım su bardağından biraz fazla olan su eklenerek hamurun toparlanması sağlanır. Daha sonra hamur tezgâh üzerine alınır ve yoğrulur. Su, yumurta ve unun iyice karışıp sertleşmiş olduğundan emin olduğunuzda hamuru 10 eşit parçaya bölün. İki parçasını kullanacağınız tepsiden daha büyük, geri kalanını ise tepsinize sığacak şekilde unlanmış tezgah üzerinde oklava ile açın.

Haşlamak için

Derin bir tencereye 1.5 litre su konur ve üzerine tuz ve zeytinyağı eklenir. Su kaynayınca önceden hazırlanmış olan yufkalar birer birer konarak haşlanır. Haşlama sırasında bir kevgir ile kaynar su içindeki yufka parçalanmayacak şekilde dikkatli ve yavaşça çevrilir. Yufka yumuşadığında kaynar sudan kevgir yardımı ile alınır ve 1.5 litre önceden başka bir derin kaba konmuş soğuk suya aktarılır. Burada da parçalanmayacak şekilde yavaş yavaş karıştırılarak yufkanın soğuması sağlandıktan sonra süzgece alınarak sularının süzülmesi beklenir.

İç harcı

Yıkanmış ve yaprakları sapından ayrılmış olan maydanoz incecik kıyılır. Üzerine rendelenmiş veya bir çatal yardımı ile parçaladığınız beyaz peynir eklenir ve karıştırılır.

Not: İsteyen maydonoz kullanmaya da bilir.

Yufkaların Tepsiye Yerleştirilmesi

Fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın ve tabanına tepsinizden daha büyük olan iki yufkadan birini parçalamamaya dikkat ederek yerleştirin. Diğerini en üste koymak üzere kenara ayırın. Tepsiye yerleştirdiğiniz haşlanmış yufkanın üzerini zeytinyağı ile yağlayın ve hazırlanan içten bir miktar yufkanın üzerine homojen olacak şekilde serpin. Üzerine tepsi boyutunda açtığınız ve haşladığınız yufkalardan birini yerleştirin, zeytinyağı ile yağlayın ve hazırladığınız içten serpin. Aynı işlemi diğer haşladığınız yufkalar içinde yapın. En üste ayırdığınız yufkayı yerleştirmeden önce en alttaki yufkanın tepsiden sarkan uçlarını tepsinin içine gelecek şekilde yerleştirin. Son yufkayı en üste yerleştirin ve uç kısımlarını tepsinin tabanına yani serilen tüm yufkaları saracak şekilde, yufkaların en altına gelecek şekilde katlayın. Üzerini zeytinyağı ile yağlayın

Yukarıda tarif edildiği şekilde hazırlanan tepsi, önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık bir saat pişirilir. Fırından çıkarılan su böreği oda ısısında 15-20 dakika dinlendirilir ve dilimlenerek servis edilir.

BİLİMSEL BAKIŞ

Saygıdeğer okurlarımız, böreğimiz lezzetli, bir o kadar da besleyicidir diyebiliriz. Şöyle ki, böreğimizde yer alan peynir ve yumurta protein yönünden zengindir. Yumurta, anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm besin öğelerini içeren çok değerli bir besin kaynağıdır. Bunun nedeni yumurta proteininin insan vücudunda sentezlenemeyen ve kesinlikle besinler ile dışarıdan alınması zorunlu olan “esansiyel aminoasitleri” içeren ender protein kaynaklardan biri olmasıdır. Yeterli ve dengeli beslenme için özellikle hızlı büyüme ve gelişme döneminde olan çocukların, protein tüketimlerinin en az yarısının hayvansal kaynaklı olması önerilmektedir. Bu nedenle çocuk beslenmesinde protein kaynağı olan yumurtaya gereken önem mutlaka verilmeli ve ihmal edilmemelidir. Yumurta başlıca A, D, E ve B grubu vitaminleri olmak üzere diğer vitaminleri de önemli oranda içermektedir. Yumurta sarısındaki A vitamini gözün iyi görmesini sağlamakta, kemik gelişimi ve sağlıklı dişler için de çok gereklidir. Vücut hücrelerinin gelişmesine yardım etmekte, solunum ve sindirim sisteminin sağlıklı olmasını ve enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlamaktadır. D vitamini, insan vücudunda kalsiyumun kullanılmasına yardımcı olmaktadır. B grubu vitaminleri bazı besin öğelerinin vücutta enerjiye çevrilmesi için gereklidir. Yumurta özellikle B2 vitamini açısından çok zengindir. Bu vitamin deri ve göz sağlığı için de gereklidir. Ayrıca yumurta da bulunan kolin, beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Yumurta, demir ve çinko gibi sağlığımız için çok önemli olan mineralleri de içermektedir. Demir, kan yapımı için gereklidir.

Yemeğimizin içeriğinde yer alan zeytinyağının sağlığa olumsuz hiçbir etkisi yoktur. Zeytinyağının içinde yer alan yağ asitlerinin çoğu vücut için zaruri olan tekli doymamış omega-6 yağlarıdır. Tekli doymamış bu yağlar kolesterol içermediklerinden, zeytinyağı diğer yağların aksine kandaki kolesterol oranını yükseltmemekte, tam tersine kontrol altında tutmaktadır. Biliyoruz ki, kansere karşı vücudumuzu koruyan antioksidanlar, vücudumuzdaki zararlı maddeleri etkisiz hale getiren ve hücrenin tahrip edilmesini engelleyen son derece önemli maddelerdir. Belirli bir süre düzenli zeytinyağı kullanan kişilerde, yüksek antioksidan seviyeleri tespit edilmiştir. Zeytinyağı omega-6 yağ asidinin omega-3 yağ asidine oranını da düzenlemektedir. Bu oranlardaki dengesizlik hastalıklar ve kanser de dahil olmak üzere, kalp ve bağışıklık sistemi ile ilgili birçok hastalığın ilerlemesi söz konusu olmaktadır. Zeytinyağı gibi bitkisel yağlarda bulunan bir madde olan ß-sitosterolün prostat kanser hücrelerinin oluşumunu engellemede yardımcı olabildiğini kanıtlamıştır. Zeytinyağının içerdiği vitaminler ise, hücre yenileyici özelliklere sahip oldukları için, yaşlılık tedavisinde de kullanılır, cildi besler ve korur. Zeytinyağı, başta E vitamini olmak üzere, çok sayıdaki antioksidan madde içermektedir. Zeytinyağı safra kesesinin boşalma işlemini düzenlemekte ve safra taşı riskini azaltmaktadır. Bunların yanı sıra beyin damarlarının sağlığına da olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir.