Altın nefes, altın zihin, altın  kalp ile ekinoksu karşılama Gea City Merva Onur ile





HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

GEA City’den içinde nefes terapileri, spor, bilinçli beslenme, GEA Akademi, workshoplar ve seminerlerin yer aldığı iyi yaşam uzmanı yetiştirme programı “Yola Düşelim, Yolda Dönüşelim” 22-24 Eylül tarihlerinde Büyükada’da gerçekleştirildi. Eğitim programına yaşam kalitesini artırmak, iyi olmanın sırrını keşfetmek isteyen özel insanların katıldığı muhteşem bir çalışma oldu. Hayatın her alanında kendinizi iyileştirmenizi sağlayarak başarılı olmak için psikolojik açıdan güçlü olmanın gerekliliğine inanan gönül gözü açık insanların bir araya geldiği, aynı frekansta olunduğu için müthiş bir uyum ile şifanın en üst seviyesinde nefes çalışmaları ile ALTIN ZİHİN, ALTIN KALP, ALTIN NEFES ile mucizelerle dolu 2 gün geçirdik. Büyükada’da muhteşem bir evde, muhteşem ev sahiplerimiz ile ve de kalpten, sevgiyle, Güler yüzle içten ağırlamaları ile ve de kalbi güzel farkındalığı yüksek, gönül gözü açık güzel bir insan grubu ile bu olağanüstü deneyimi yaşadığım için çok mutluyum öncelikle Merva’ya ve tüm emeği geçenlere kalpten teşekkürler. Böyle bir deneyim ile hayata bakışımın biraz daha derinleştiği, anda kalmanın güzelliğini yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum , tabii hiç bir şey tesadüf değil; ‘yol güzel, yolculuk güzel, yolda olmak güzel ‘sevgili dost Merva’nın da dediği gibi, olma sanatı ile hayattaki tüm sorunlarınızı güzelliğe çevirebilirsiniz... size yaşadıklarımızdan bir demet sunmak istedim .... Gea City kurucusu sevgili Merva dostumun anlatımı ile buyurun, belki hayatınızda yeni pencereler açılmasına vesile oluruz, içten sevgilerimle...

Gea City “Altın Zihin, Altın Nefes, Altın Kalp” programı Büyükada Lounge’da 22-23 Eylül’de gerçekleşti.





Dingin bir zihin, sağlıklı beden ve kişinin mutluluğunun önemine vurgu yapan iyi yaşam uzmanı Merva Onur bütünsel ve bilimsel tekniklerle eğlenceli ve sürprizlerle dolu anlar yaşatarak dönüşüm yolculuklarını destekleyen anlar yaşattı. Hayal gücü, yaşam alanına yeniyi çağıran en büyük güçtür felsefesinden yola çıkarak zihnin otoritesinden çıkarak zihnin yaratma gücünü uygulamalı pratiklerle deneyimleme fırsatı bulan katılımcılar dolu dolu iki gün geçirdiler.

Büyükada’nın iyot ve bol oksijenli havasını teneffüs etmek zihinleri dinginleştirirken Ekinoks’un dengeli uyum enerjisiyle birlikte katılımcılar kendilerini nefeslerinin akışına bırakabildiler. Keyifli sohbetler, kişisel sorunları birebir çözümleme, sabah gün doğumu ve gün batımı yürüyüşleri ve gurup nefes seansları ile hem bilgilerini arttırma hem de öğrenimlerini hayata geçirme ve akışta deneyimleme fırsatı buldular.





Öğrenilen bilgileri ve deneyimleri son olarak Aya Yorgi’de hayal ve duanın gücünü kullanarak zihni odaklama ve hayatlarını yeniden tasarladılar. Yola düşelim, yolda dönüşelim mottosu ile hayata geçen bu programlar kapsamında hem tatil yaparken hem de yenilendiler.

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Büyükada Lounge’ın muhteşem atmosferi ve Ergül Kiram’ın leziz yemekleri ile katılımcılar unutamayacakları iki günlük yoğun bir dönüşüm programını tamamladılar.

Merva Onur’un 10 yıllık tecrübesini aktardığı 2016 yılında kurulan Gea City dünyasında kişinin hem zihinsel, hem psikolojik hem de bedensel süreçlerini daha ileriye taşımaya yönelik birçok etkinlik bulunuyor. Gea City kapsamında, alanında yetkin kişilerden oluşan eğitmen kadrosu ile hazırlanan workshoplar, bilinçli beslenme söyleşileri, nefes ve yeniden doğum terapileri, sertifikalı eğitmenler yetiştiren GEA Akademi kapsamında uzun süreli kurslar, workshoplar, seminerler, Gea Seyahat kapsamında yapılan kişisel gelişim seyahatleri, doğadan esinlenerek hazırlanan kişisel bakım ürünleri bulunuyor.

Merva Onur, Gea City’nin hayatın her alanına dokunan geniş kapsamlı, bütünsel bir bakış açısı ile hizmet vermesinin gerekliliği ve önemi üzerinde duruyor.





Gea City; bireyin daha mutlu, daha verimli yaşaması, en yüksek potansiyelini ortaya çıkarmasına engel olan durumları aşması, günlük yaşamda ve iş yaşamında karşılaşılan davranışlarla baş edebilmesi, kişisel gelişim ve motivasyonlarının sorumluluğunu almaları ve daha verimli bir yaşam sürmeleri konusunda gereken tüm desteği sağlıyor. Ebeveynler, çocuklar, kurumlar firma çalışanları, gençler, h emen her seviyede herkesin kendi gelişimine katkı sağlamak amacı ile eğitim ve gelişim hizmetlerine destek oluyor.



